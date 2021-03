„Creșterea numărului de doze va permite vaccinarea pe scară largă din aprilie și va necesita mobilizarea unui număr mai mare de profesioniști competenți care să vaccineze rapid persoanele relevante”, afirmă The Haute Autorite de Sante (HAS), într-un comunicat citat de Reuters.



În context, autoritatea a anunțat că a recomandat ca stomatologii, farmaciștii, studenții la medicină, tehnicienii de laborator, medicii veterinari și alte categorii de angajați din domeniul sanitar să fie autorizați să administreze vaccinurile anti-Covid în centrele de vaccinare sau în cabinetele private.



HAS estimează că această măsură ar duce la suplimentarea personalului autorizat cu aproximativ 250.000 de persoane.



Până în prezent, aproximativ 7,1 de milioane de persoane, respectiv circa 11% din populația Franței, au primit cel puțin o doză de vaccin anti-Covid, în vreme ce puțin peste 4% au făcut și rapelul.



Autoritățile franceze și-au propus să vaccineze 10 milioane de persoane până la mijlocul lunii aprilie, 20 de milioane până la mijlocul lui mai și 30 de milioane până în vară.