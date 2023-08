În motivarea deciziei prin care au dispus încetarea procesului penal în Dosarul Campaniei din 2009, judecătorii Înaltei Curți au redat și un pasaj dintr-o interceptarea ambientală a unei lungi discuții dintre Ioana Băsescu și fostul ei iubit, Giovanni Francesco.

Potrivit Realitatea Plus, dialogul denotă implicarea fiicei fostului președinte în finanțarea ilegală a campaniei tatălui ei.

Ioana Băsescu: Auzi, știi ceva ...[neinteligibil, vorbește în șoaptă]... când ai încasat niște bani...



Francesco Giovanni: Ce bani am încasat eu? Păi, am încasat niște bani pe care i-am dat mai departe, toți înțelegi? Mai au rămas... mai sunt niște bani pe care Emilia nu i-a declarat, că m-am uitat în hârtii, da, cu care s-a plătit excursia în Cuba, de exemplu, știi? Care Emilia nu i-a declarat. Sunt 700.000 și ceva de lei sau ce sunt acolo pe care Emilia nu i-a declarat. Înțelegi? Că eu să pot să-i plătesc la Fisc, înțelegi? Și din banii ăia s-a plătit sau ce s-a plătit pentru că.. nah (...) Nu i-a declarat doamna contabilă, trecem peste asta, da. Am încasat, am plătit, am cheltuit, am mers în excursie, înțelegi? Cu niște bani care mai nou aflu și mă uit în hârtii că nu erau ai mei, înțelegi? Pentru că ea nu era în stare să se ocupe de firmă și să plătească, și...?

Ioana Băsescu: Ea trebuie să plătească, măi, băiatule! (…) Pe Andronic aș putea să…Francesco Giovanni: Da,...păi și Ștefan (Lungu – n.r.), ce... parcă nu-l știi pe Ștefan? Iar alea sunt firmele...

Băsescu Ioana: Du-te tu și vorbește cu Ștefan, care este în arest la domiciliu!

Francesco Giovanni: Actele au stat aicea, după aia au venit la mine. Parte din ele le am, parte din el nu le am, că e haos, da. Știi foarte bine că așa a fost.

Ioana Băsescu: Păi, toate actele.

Francesco Giovanni: Dar am și spus, actele au stat la tine până ne-am despărțit noi, după aia au venit la mine, da, și parte le am, parte nu le am. Că de aia și stăteau aici.

Ioana Băsescu: Când ți-am spus să închizi firma îți trebuia nu știu ce (…)



Francesco Giovanni: Crezi tu că nu veneau din 2009? Și acuma de ce vrei să, acuma e...

Băsescu Ioana: ...[neinteligibil]… la revedere, îți închideai cu controlul prin firmă ...[neinteligibil]...

Francesco Giovanni: Pentru că eu n-am știut că fac ceva ilegal sau poate să vină cineva.



Sursă: dosarul anchetatorilor