Potrivit Realitatea Plus, atât Adrian Chesnoiu, cât și Petre Daea au negat aceste discuții, însă ele apar consemnate ca atare în dosarele procurorilor anticopuție, prezentate de G4Media.

"Denunțător: Cum îl luăm pe ăsta? Prin transfer sau scoți…? Și când îl scoatem?”

Adrian Chesnoiu: ”Bă! Fă-o, te rog io, azi! S-o trimit ca să …îi spun să mă lase draacu în pace! Deci nu plecați astăzi acasă până nu faceți nota de care are nevoie (…) pentru băiatul acela (n.n. vorbește la telefonul interior) (...) deci, te duci la (…) și nu plecați până nu rezolvați problema asta, azi! Da? (n.n. vorbește la telefonul interior)! Deja am fost prea domn cu toată lumea. CE DRACU? CHIAR LA NEA PETRICĂ VĂ GĂSIRĂȚI SĂ (…)Omul acela m-a rugat și el două lucruri, trei, cinci, aproape șapte (râde). Da, măcar, drecu, să i le rezolv. (...) Tu fă ce stabilești cu mine! Da? Rezolvă astea și vorbim. Te rog io, acum!" se arată în stenogramele discuțiilor interceptate, potrivit G4Media.ro.



CUM AR FI MĂSLUIT CHESNOIU CONCURSURILE DIN MINISTERUL AGRICULTURII

Un alt pasaj din convorbirile interceptate arată și cum urma să fie favorizată "pila" lui Petre Daea.

Adrian Chesnoiu (vorbeşte în şoaptă): Da! Vorbeşti cu Jimmy.



Denunţător: Vorbesc cu el? Şi acum…..



Adrian Chesnoiu: (vorbeşte în şoaptă) (neinteligibil) nu le dăm subiectele. Să faceţi dintr-o lege. După, să-i faci nişte articole, ce i le …noi i le dăm. Articole. Oricum (neinteleigibil) Nu subiecte scrii. Adică daţi-le două, trei foi. Nu …o lege!



Denunţător : Îhî. Da, dacă….



Adrian Chesnoiu: (vorbeşte în şoaptă) Şi tu faci subiecte. Subiectu (neinteligibil), din …O.G. 58, articolul 500 – 530.



Denunţător: (neinteligibil) pe articole. pe Secţiuni. (neinteligibil)



Adrian Chesnoiu: (vorbeşte în şoaptă) Pentru că ăştia-s dobitoci! Dacă le dai alea… ia zece! Nu să facă…Ia zece! Nu vreau zecele!….Crede-mă că-i ştiu cât dă proşti sunt. Ne trezim … la televizor! O ştii bine minte pă aia de la Caraş. (neinteligibil) După aia mai sună pă telefon. (neinteligibil)."

Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu este urmărit penal pentru instigare și abuz în serviciu. Procurorii DNA susțin că Adrian Chesnoiu s-ar fi implicat în trucarea unor concursuri.