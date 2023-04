Jean Sasu, patronul clubului de lux Nuba, înjunghiat în stil mafiot chiar într-unul dintre localurile sale, a făcut, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, primele declarații după incident. Afaceristul a fost operat aseară, are dureri și este încă în spital, ținut sub supravegherea medicilor. Bărbatul susține că atacatorul l-ar fi urmărit în ultimele câteva zile: ar fi venit periodic în cafenea și ar fi făcut filmulețe cu telefonul în local, susține acesta. După atac, agresorul a fugit și încă nu a fost găsit de polițiști.