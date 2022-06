Iar unul dintre ei este Generalul SRI Dumitru Dumbravă. A trecut în rezervă în 2018 și tot atunci a intrat în mediul privat. Dumbravă și-a deschis o firmă de consultanță pentru afaceri și management unde este unic asociat și administrator, iar business-ul îi merge excelent. Potrivit celor de la Fanatik, în 2021 el a declarat o cifră de afaceri de 4,6 milioane de lei și un profit net de 3,6 milioane de lei, în vreme ce datoriile societății sunt de 125 de mii de lei.



Petre Tobă, fostul ministru al afacerilor Interne, s-a asociat cu generalul SRI Viorel Adrian Stan și cu un fost secretar de stat, Călin Rosan, într-o companie care se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management. Tobă deține 60% din părțile sociale, iar ceilalți doi au câte 10%. Restul de 20 de procente îi revin soției fostului ministru. Firma celor 4 are în total 5 angajți și a fost înființată în anul 2018, iar anul trecut, business-ul a înregistrat o cifră de afaceri de 832.000 de lei și un profit de aproape 260.000 lei.



O altă afacere de succes a generalilor în rezervă este firma pe care o împart Florian Coldea și Dumitru Cocoru. Cei doi s-au asociat în 2020, iar un an mai târziu au ajuns la încasări de 4,4 milioane de lei și un profit net de 4,3 milioane de lei. Compania oferă activități de inginerie și consultanță tehnică. Cei doi mai împart un business ce activează în domeniul imobiliar. Înființat în septembrie 2021, acesta s-a dovedit profitabil încă de la început, înregistrând încă din primele 3 luni un profit net de 580.000 lei, la o cifră de afaceri de 595.000 lei. Generalul Cocoru are și o afacere pe cont propriu, ce-i drept, nu la fel de bănoasă. Compania oferă tot activități de inginerie și consultanță din 2017 și are o cifră de afaceri de 51.000 lei.



Generalul Elena Istode, poreclită Anaconda, apare și ea ca unic asociat la o firmă înființată în 2020. Societatea are ca obiect de activitate ”consultanță pentru afaceri și management”. Elena Istode a atras 655.000 de lei în firma ei, anul trecut, din care a reținut un profit net de 621.000 lei, conform Fanatik.



Iar Virgil Măgureanu, ajuns la 81 de ani, are mai multe afaceri deschise, însă prea puțină putere să se ocupe de ele. Cam toate business-urile în care s-a implicat fostul șef al SRI sunt oprite sau sunt în reorganizare judiciară. Este și cazul unei societății care vindea legume și care nu a mai avut activitate din 2017. Firma a ajuns la datorii de 15,8 milioane lei. În 2016, Virgil Măgureanu a ieșit din business, predându-l către două societăți, una cu sediul în Cipru și alta cu sediul în SUA. Măgureanu mai apare asociat în alte 3 firme care sunt însă inactive și nu și-au mai actualizat datele la Ministerul Finanțelor.