Oamenii din Sri Lanka sunt la capătul puterilor. Rebeliunea a început după ce Sri Lanka a rămas fără alimente, medicamente și combustibil.

Inflația este la un nivel record, iar acum oamenii plătesc cu până la 30% mai mult pentru același produs. Cei mai mulți au renunțat la hrană, iar penele de curent sunt tot mai dese.

Oamenii înfometați au început să răpească politicieni și jurnaliști în timp ce forțele de ordine se retrag pentru că nu mai fac față.

„Fără gaze, fără petrol și fără cele mai esențiale medicamente. Oamenii suferă și trăiesc doar cu o masă pe zi. Vă puteți imagina?!”, declară unul dintre ei.

La 13 ani de la războiul civil, Sri Lanka este din nou la un pas de anarhie.

Au început să incendieze clădirile rezidențiale ale oficialilor.

Oamenii au ajuns la limita disperării, după ce guvernul a aruncat țara în colaps economic. Premierul și-a dat demisia, după ce casa acestuia a fost atacată de protestatari. Oficialul a fost escortat în siguranță, iar autoritățile au trimis și armata pe străzi pentru a opri protestele masive.

Reședințe extravagante și bolizi de lux au fost distruse de protestatari.

Guvernul dă vina pe pandemie și spune că restricțiile au distrus sectorul turismului, de unde proveneau cei mai mulți bani la buget. Însă, specialiștii spun că dezastrul economic a survenit în urma gestionării defectuoase.