Spitalul Babeș are deja 510 vindecați de noul coronavirus. Ce a spus managerul unității medicale în direct la Realitatea PLUS

Emilian Imbri: „La Victor Babeș, ne menținem pe platou de vreo săptămână cu cazurile noi de COVID-19. Avem între 25 și 35 de cazuri de internări în fiecare zi. Nu mai vedem pericolul creșterii în acest moment, rămânem pe această zonă de platou. Față de zilele trecute, cei care s-au prezentat la internare au avut simptome mai serioase, dar nu foarte grave. Avem și vindecări, externăm cam 20 de persoane pe zi. Spitalul Babeș are până în prezent 510 vindecări de coronavirus, am trecut ieri de 500. Spitalul nostru are nevoie de sume de milioane ca să poată funcționa în perioada COVID-19. Spitalul nostru este un spital COVID-19.”