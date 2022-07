Purtarea măştii de protecţie devine obligatorie în Spitalul Judeţean de Urgenţă Gorj.

„Având în vedere creşterea numărului cazurilor confirmate SARS-COV-2 care se prezintă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, medicul coordonator al Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (SPIAAM) şi conducerea unităţii medicale au luat o serie de măsuri, care vor fi respectate la nivelul spitalului. Astfel, începând de vineri, 15 iulie 2022, în Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, purtarea măştii de protecţie este obligatorie“, se arată într-un comunicat de presă.

Purtarea măștii de protecție a redevenit obligatorie în Spitalul Județean de Urgență Brăila.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Brăila, Delia Rîșnoveanua declarat astăzi, într-o conferințăd e presă, că în spital este obligatorie purtarea măștii de protecție.

Decizia vine ca urmare a creșterii numărului infectărilor cu SARS-CoV-2. Astfel, potrivit declarațiilor managerului spitalului, miercuri dimineață, la secția infecțioase erau internați 16 pacienți infectați, dintre care doi minori. Rîșnoveanu a precizat că este vorba despre cazuri medii sau ușoare și niciun pacient nu este internat pe secția ATI.

Managerul Spitalului Județean Brăila a precizat că de la începutul acestei luni nu s-a mai înregistrat nicun deces al vreunui pacient infectat cu SARS-CoV-2.

Masca a devenit din nou obligatorie pentru personal, pacienți și vizitatori în Spitalul Județean de Urgență Vaslui.

În contextul creșterii numărului de cazuri Covid-19, Comitetul Director al Spitalului Județean de Urgență Vaslui a decis ca de astăzi toți pacienții și vizitatorii unității medicale menționate trebuie să poarte masca de protecție.

„In urma intrunirii Comitetului Director, in sedinta din data de 05.07.2022, s-a aprobat purtarea mastii de protectie in incinta unitatii, atat de catre personalul angajat al unitatii sanitare, cat si de catre apartinatori, vizitatori in vederea prevenirii raspandarii infectiilor asociate asistentei medicale. Va multumim pentru intelegere!”, a anunțat conducerea spitalului vasluian.

Masca redevine obligatorie, la Spitalul Slatina

Masca de protecţie redevine obligatorie în Spitalul Slatina, atât pentru personalul medical, pacienţi dar şi aparţinători sau vizitatori. Aceasta este una dintre măsurile de siguranţă adoptate la niveul unităţii medicale, în contextul creşterii cazurilor de COVID-19.

Creșterea numărului de cazuri de îmbolnăviri cu virusul Sars-Cov-2, de la începutul lunii până în prezent, determină conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina să adopte noi măsuri de protecție pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirilor și creșterea siguranței personalului, pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor.