Cu zâmbetul pe buze, emoție și cu multă căldură. Așa ne-a primit doamna Veronica în clasa ei. Învățătoarea, refugiată din Odesa, a ajuns în România unde s-a oferit voluntar pentru a ajuta, la rândul ei, alte suflete.

"Eu sunt din Ucraina, sunt refugiata. Eu am invatat anii de liceu in limba romana. Acasa (in Ucraina - n.r.), predam clasele primare in ucraineana. Sunt invatatoare de clasele primare", povesteste Veronica Bolocan.

Acum, femeia predă la Școala gimnazială „Colibri” Constanța, într-o clasă ajutătoare formată din 11 copii ucraineni.

"Eu mă numesc Malik. Sunt din Europa. Țara mea este Ucraina", spune un copil.

"Copiii sunt din calasa intaia si pana intr-a cincea. Parintii vor sa ii integreze in clase de aceea invatam limba romana", precizeaza invatatoarea.

Conducerea unității de învățământ a avut această idee pentru a-i ajuta pe elevii din Ucraina să se integreze mai ușor. În doar câteva zile, copiii au legat prietenii și au învățat primele cuvinte în limba română.

"In biroul directorului am amenajat sala de clasa, iar oamenii ne-au adus tot ce am avut nevoie", afirma directorul unitatii educationale.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a semnat un ordin care face posibilă înscrierea copiilor refugiaţi din Ucraina în sistemul de învățământ românesc.