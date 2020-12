Sorin Oprescu, la „Culisele Statului Paralel”: „Termoficarea este a băieților deștepți. Sunt inginerii financiare acolo”

Sorin Oprescu a declarat că datoria de 680 de milioane de euro a Radet către Elcen reprezentau, de fapt, doar penalizările și că datoria de bază era de 5.000 de miliarde de lei

„În anul 2000 începe să se deruleze al doilea contract cu Elcen, unul venea din 1994, nu are rost să discutăm despre acesta. Când am reluat contractual, în 2008, datoriile Radet către Elcen erau de 680 de milioane de euro. Am actionat pentru că Elcen creștea prețul în fiecare lună. Primăria Capitalei plătea 130 și ceva de lei, iar populație plătea 100 și ceva de lei. Timp de 7 ani am acoperit mai mult de jumătate din prețul pe care bucureștenii ar fi trebuie să achite factura la apă caldă și căldură. La vremea respectivă datoria de baza era de 5.000 de miliarde de lei. Am început să plătesc din această datorie. Mecanismul era o inginerie financiară. Primăria Generală vărsa banii într-un cont escrow, iar atunci văzând escrocheria și faptul că ne rugam de Elcen să scoată bani, am încercat să acționez”, a declarat fostul primar al Capitalei.





Fostul primar general al Bucureștiului acuză faptul că, deși a cerut ștergerea datoriilor, cei din conducerea țării i-au spus că nu este posibil, pentru că ar reprezenta ajutor de stat, iar acest lucru încalcă legislația UE. Însă, în același an, autoritățile au anulat o datorie a CFR de 420 de milioane de euro.

„Radet cerea doar să-și mențină numărul de angajatți. Chiar și așa, am redus numărul de la peste 6.000 la 3.200 de angajați. Am făcut demersuri pentru a forța guvernul să șteargă datoriile și mi-au spus că nu se poate, că nu-i lasă Bruxelles-ul. Cei de acolo mi-au spus că nu se poate, pentru că este ajutor de stat. Ei, fix în același an 2010, guvernul sterge datoria CFR, care era de 420 de milioane de euro. M-am consultat cu ministrul de finanțe din 2008, am discutat cu o grămadă de specialiști și am ajuns la concluzia de a uni cele două companii, Radet și Elcen, iar astfle datoriile se stingeau prin fuziune. Am început cu vizite la președintele Băsescu, am trecut pe la George Maior, pe la Victor Ponta, toți mi-au spus că varianta mea e bună , dar nu s-a întâmplat nimic. Victor Ponta a dat o HG prin care a dat toate acțiunile de la guvern către primarie. Este vorba de CET-uri. La a doua HG care era necesară, Liviu Dragnea nu a vrut să aprobe pentru ca a primit plângeri penale. Am rămas tâmpit. Niciodată nu au mai vrut să semneze lucrul ăsta”, a mai spus fostul edil șef.

Fostul primar spune că Elcen livra doar 4 milioane de metri cubi de gaze către Radet, dar factura 10 milioane, cei de la Elcen susținând că diferența de 6 milioane de metri cubi era înmagazinată în sistem.

„Am găsit contractul din anul 2000, în care era stipulat că Elcen a furnizat 10 milioane de metri cubi de gaze către București, dar Capitala consumă doar 4 milioane. Mi-au spus că au inmagazinat gazele. Este o glumă! Se întâmplă acest fapt de 10 ani. Elcenul era plătit din banii de la București. Am preluat și ideea ca Radet să se privatizeze și să cumpere de la companii private energie, inițiativă care a fost fezabilă, dar numai până am ajuns la votul din Consiliul General al Municipiului București, unde absolut toți foștii mei colegi de partid au dat ordin să nu treacă decizia. Nici PDL și nici PSD nu au votat privatizarea”, acuză Sorin Oprescu.