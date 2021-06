„Din păcate, iar o alertă europeană vine și ne trage de urechi, pentru că autoritățile românești de 30 de ani nu monitorizează serios și real tot ce inseamna piata agroalimentară din România. Și cred că este o palmă pe obrazul nostru. Dacă în Germania se poate întâmpla așa, ne ridicăm un semn de întrebare de ce este în România, de 10 ori mai rău sau mai bine. Aș vrea să văd în alertă autoritățile, că fac analize prelevând produsele de la raft, să le ducă în laboratoare ca să vedem dacă ce scrie pe etichetă corespunde”, a declarat Sorin Mierlea, președintele InfoCons, luni seara, la „100%”, la Realitatea PLUS.

ANSVSA a retras, luni, de la comercializare parizerul pentru copii Martinel Mortadella după ce producătorul german a avertizat că ar putea fi contaminat cu metale grele, din cauza defectării unor mașini de pe linia de producție. Cumpărătorii îl pot returna chiar și fără prezentarea bonului fiscal. Compania Family Butchers Germany GmbH (TFB) a anunțat încă de vineri retragerea a două tipuri de mezeluri Reinert Bärchen Mortadella și Reinert Bärchen pentru că ar putea fi contaminate de cantități mici de praf de metal.

Președintele Asociației pentru protecția consumatorilor a mai spus că atunci „când se dă o asemenea alertă, cetățenii care au cumpărat și copiii lor au consumat, ar trebui să fie despăgubiți si privind analizele, ca să vedem dacă, Doamne ferește, cineva care a mâncat astfel de produse a pățit ceva, petru că, să nu uităm, că n-au trecut decât câțiva ani de zile de când la Argeș au murit copii și nici astăzi nu este foarte clar de ce”.

„E important să știm care e producătorul, care e magazinul, ca și eu, în calitate de consumator să pot sancționa în momentul când văd o astfel de atitudine, nemaicumpărând astfel de produse”, a mai spus Sorin Mierlea.

Șeful InfoCons face acuzații grave în continuare, spunând că în România nu se știe cum sunt implicate în verificarea calității produselor laboratoarele finanțate cu bani europeni.

„Ce fac autoritățile cu toate laboratoarele finanțate prin proiecte și granturi europene cu sutede milioane de euro, care astăzi nu prestează decât servicii pentru agenții economici în loc să facă monitorizare de piață. Prin decizia unor președinti ai anumite autorități au secretizat rezultatele controalelor. (...)„Avem laboratoare cu sute de mil de euro, ANSVSA are laboratoare care fac afaceri, platesc agenti economici care fac analizele la ei . Odata cu implementarea legislatiei europene incă nu avem laborator care sa monitorizeze în România, avem insa laboratoare de stat care fac business cu agentul economic”, a acuzat Sorin Mierlea.

Acesta a criticat autoritățile românești: „Aștept ca și autoritățile române să ridice alerte la produsele agroalimentare, pentru că până acum ne-am sesizat doar la alertele europene. Vreau să văd ce se va întâmpla cu controalele în primul rând pe produsele acestea destinate copiilor. Cred că ar trebui o analiză foarte clară, dacă este ce scrie pe etichetă, iar românul să fie despăgubit în momentul când pățește așa ceva, inclusiv prin analizele pentru copiii și familiile noastre. Altfel doar ne batem cu pumnii în piept că suntem stat european, dar pe cealaltă parte am ajuns cam de râsul Europei”.

„Nicăieri in țările civilizate nu o sa vedem ca in momentul în care un control făcut de o autoritate publică, plătită din banii noștri, ca să asigure că ce e în piață e conform și nu te îmbolnăvești și mor copiii... Să vedem si noi daca aditivii si conservații, dacă sarea și zaharul chiar se regasesc in cantitatea trecută pe produs (...), dacă avem lapte de șoarece sau lapte de crocodil. (...) Nu doar așa, pe Litoral, se îmbracă cu halate, ne arată nu știu ce taverne, care după două zile vând aceleași produse. Acest tip de alerte sunt o rușine pe obrazul României”, a mai spus Sorin Mierlea.