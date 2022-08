„Vorbim despre dl Grindeanu care ne-a explicat că o să profesionalizeze toate consiliile de administrație, o să facă concursuri și directorii vor fi cei mai de top, că s-a apucat de treabă. (...) Iar ne-a luat la mișto. (...) A mai numit doi oameni de la PSD, unul de la Timiș, și sponsor al PSD. Asa profesionalizeaza dl Grindeanu. O altă bătaie de joc. (...)

La CFR Călători, doi oameni puși de dl Grindeanu au primit mandate de inca 4+2 luni, începând cu 2 august și respectiv 14 august. Cine sunt cei doi membri? Mihai Alexandru Fabian este absolvent al Universității Româno-Americane, Dreptul Afacerilor. Ce-l recomandă cel mai mult este calitatea de membru la Tineret PSD Sector 1, spun cei de la Club Feroviar. A candidat la alegeri locale și la Consiliul Local Sector 1. Este unul dintre cei mai puternici atacatori ai administrației Armand pe pagina sa de socializare. Celălalt membru este Nicolae Cristian Popovici, de origine din Timiș ca și ministrul, a lucrat la ANCOM, ca și ministrul Sorin Grindeanu, i-a fost și consilier. Mai mult, este unul dintre cei care a acordat PSD un imprumut de 155 de mii de lei.

Pe dl Grindeanu il intreaba cineva de ce îi plătește pe oamenii ăștia? Că-i plătește din bani publici, ca e clar ca există o legatura. A fost consilierul lui, a lucrat cu el la ANCOM, acum l-a băgat în CA la CFR Călători. Dacă e să-i pedepsim pe toti care-și pun rudele, păi să-i luăm pe toți. Și cum rămâne cu profesionalizarea? (...) Ne ia la mișto! Ne iau toți la mișto!”, a spus Anca Alexandrescu, la Culiselel statului paralel.

„Toți ne iau la mișto. Înțeleg că a umplut tot ministerul de oamenii lui din Timișoara, prieteni, sponsori, partenerii lui de afaceri, i-a pus acolo”, a afirmat jurnalistul Andrei Bădin.

„Problema este că i-a pus și în alte zone, la bani mulți, dar vă arătăm duminică. Domnule Grindeanu, duminică, daca aveti program, înregistrați emisiunea de duminică, dacă nu aveti timp sa va uitati”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Dacă partidul acela cu 37% ar avea o atențție pentu acest domeniu, dl Dl Ciolacu ar trebui sa il ia pe dl Grindeanu, care e vicepremier, și să-i spună de mâine... afară. Spun ce ar trebui sa se intâmple. (...) Cu dl Ciucă au fost niste probleme la numiri, că el nu stia lista cu numiri și cu sponsorii...”, a adăugat A. Bădin.

„Trebuie să-ți achiți datoriile”, a completat și Anca Alexandrescu.

„Asta e la toți. Până nu se schimbă sistemul ăsta... Nu vrea nimeni sa-l schimbe. Asta e realitatea”, a mai observat A. Bădin.

„Modelul PSD îl cunoastem de foarte mult, are un anumit pattern, e un fel de moștenitor al partidului comunist , care isi masoara potenta in membri de partid, in legitimati de partid, când este cu totul anormal în lumea occidentală, vestică. E vorba de simpatizanți, nu de cotizanți la partid. PSD are această tendință de a umfla schema in toate guvernele. Dacă in 2021 erau 5 mii de angajati în plată la Metrorex, în 2022, sub Grindeanu, au reinceput angajarile, cu o țintă de 5.861 de angajati. Unde are Adrian Năstase dreptate cu 25% e corect. S-a mai încercat pe vremea lui Traian Basescu, s-a reusit cu 25% taiere din salarii , o nenorocire, o tragedie. Ăsta e modelul tipului de ministrul PSD: incompetență, tupeu și combinații”, a explicat jurnalistul Liviu Mihaiu.

„Este valabil pentru toate celelalte partide. Și USR când au fost ei la guvernare, și ei și-au pus oamenii în consilii de administratie, si PNL face același lucru, și nu toti sunt bine pregatiti”, a spus Anca Alexandrescu.

„Dar Cătălin Drulă a redus schema (la Metrorex - n.r.)”, a adăugat Liviu Mihaiu.

„Eu, personal, cunoscându-l pe dl Grindeanu, am așteptări, îl consider mai bun decât dl Drulă, doar istoria o va arăta. Legat de numirile in consiliile de administratie, toti fac la fel, toate partidele politice. Consider ca o sa fim o societate sanatoasa va fi atunci când omul căruia i se propune va spune nu, că nu are ce căuta acolo. Ce caută dl..., că e de la TSD, TNL, TSR, de la orice partid, în CA, nu inteleg de ce accepta ei. Aici e problema. (...) Mă gândesc că e finanțist, economist, orice. Aici la CFR ar trebui să accepte cei care au facut Politehnica, Drumuri, Poduri, care se pricep la Transporturi. (...) În CA oamenii oricum nu fac mare lucru. Sunt acol osa incaseze niste bani, sa voteze in functie de...”, a punctat sociologul Vladimir Ionaș.

„Acceptă pentru că iau niște bani fără sa faca nimic. Oamenii folositi la partid”, a mai spus Anca Alexandrescu.

„Poți pune în CA numai angajați care lucreaza acolo. Ce știe ăla de CFR?”, a mai spus si A. Bădin.

„Mi se pare că nici cei din CFR nu știu, la cum merge CFR”, a afirmat V. Ionaș.

„Ce meserie are dl Grindeanu? A fost la ANCOM, la Consiliul Județean. Care e meseria, eu nu știu la ce se pricepe. Ca sa inteleg de ce e mai bun ca dl Drulă. Care are o meserie (...) Dl Drulă a avut un ONG pe Transporturi (Asociația Infrastructură - n.r.). Și eu am avut Dunărea Delta și am interzis pescuitul si vânătoarea. A interzis un mafiot de la Metrorex, de exemplu, ca ministru”, a spus Liviu Mihaiu.

„L-am văzut auzit pe Grindeanu că a zis că nu asa se rezolva, cu ranga. Am tot respectul pentru dl Drulă, l-am și lăudat, cu rangă, fără rangă, a reușit să rupă afacerile de acolo, ale sindicatului de la Metrorex”, a spus Anca Alexandrescu.

Legat de faptul că Metrorex nu a trecut la Primăria Generală, Anca Alexandrescu a precizat că „este o poveste foarte complicată încă de pe vremea lui Sorin Oprescu. Este o discuție cu trecerea la Capitală. Am spus. Nici macar la Londra nu se sustine singur metroul”.

„Metroul poate fi dat la Capitală, Oprescu așa voia să negocieze. Să ia cu tot cu subvenție. Și atunci discuția e de ce-l muți dintr-o parte... Trebuie făcută o Autoritate de Transport. (...) Dacă vor să facă ceva pe bune trebuie să facă o chestie serioasă, nu să-l plimbe de la unul la altul, subiectul ăsta și să dea vina unul pe altul. Nu vor să facă o chestie serioasă. E clar. E tot o bătălie politică în perspectiva alegerilor. Pentru că a început campania”, a concluzionat Anca Alexandrescu, vineri seară, la Culisele statului paralel.