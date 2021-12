Prim-vicepreşedintele PSD susține că social- democraţii au intrat în actuala coaliţie cu bună credinţă, „dar suntem atenţi”.

”Suntem atenţi. Am înţeles să venim să facem acest pas, a ajuta, să facem tot ce putem. Suntem de bună credinţă. Nu lucrăm pe la spate. Am înţeles şi din ce preşedintele a spus public, că e o perioadă în care avem mai multe lucruri de făcut decât de vorbit. Ne despart bătălii electorale din trecut şi nu puţine”, a declarat Sorin Grindeanu, duminică, într-un interviu la un post TV, potrivit g4media.ro.

Întrebat ce fel de relații are în prezent cu Klaus Iohannis, la patru ani de la episodul cu OUG 13, Sorin Grindeanu susține că acestea au fost instituționale. Actualul vicepremier și ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu s-a referit începutul mandatului său la Palatul Victoria, când președintele a venit la ședința Guvernului, pentru a preveni adoptarea celebrei OUG 13 de mai târziu, de modificare a Codului Penal și a celui de Procedură Penală.

”În primul rând, ca să revenim la acel subiect, eu îi spusesem preşedintelui că nu se află aşa ceva pe ordinea de zi. Deci nu era pe ordinea de zi. După momentul acela, după OUG 14 eu am mai interacţionat cu preşedintele României, am fost prim-ministru 5-6 luni. Am avut o relaţie instituţională, nici bună nici rea, ne-am respectat fiecare pătratul dat de Constituţie, de asemenea, am interacţionat cât am fost preşedinte la ANCOM, informându-l despre anumite lucruri care trebuiau să se întâmple la nivel de ANCOM şi care au şi impactat la nivel naţional, deci nimic ieşit din comun”, a declarat Grindeanu.

Klaus Iohannis se referea la „cei doi elefanți din încăpere” - amnistia și modificarea codurilor penale, pe care Guvernul PSD le pregătea pentru adoptare.

„Cunoaşteti povestea aia cu „este un elefant, dar nu se vede”. Sunt doi elefanţi în cameră: ordonanţa de graţiere şi ordonanţa de modificare a codurilor penale. Evident că şi despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineaţă. Subliniez şi sper să fiu în asentimentul domnului prim-ministru care s-a angajat ca aceste două chestiuni să nu fie băgate peste noapte în nicio şedinţă de guvern ci, imediat ce documentele vor fi clarificate. Să fie puse în transparenţă”, declara, pe 18 ianuarie 2017, la ședința Guvernului condusă de Sorin Grindeanu.