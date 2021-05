"O responsabilitate care stă pe umerii universităţilor este aceea a consolidării prestigiului şi a consolidării relevanţei diplomelor universitare. Este o problemă cu care ne confruntăm şi care se reflectă într-o măsură mai mult sau mai puţin obiectivă în afara mediului universitar. (...) Sunt probleme pe care le avem şi le cunoaştem şi cu care luptăm punctual, sistemic, cum putem mai bine. Se fac paşi importanţi", a afirmat Cîmpeanu, citat de Agerpres, în cadrul unei dezbateri organizate de DC News Media Group.



Ministrul de resort susține că se află în elaborare o strategie de prevenire a plagiatului: "S-au făcut multe lucruri, ele trebuie integrate şi trebuie să aibă un sens şi un nivel ridicat de eficienţă pentru ca, prin combaterea acestui fenomen, prin percepţia publică în care universităţile să fie corect poziţionate în raport cu acest fenomen, să putem creşte gradul, credibilizarea diplomelor universitare, asta este o responsabilitate majoră a universităţilor, plus din perspectiva credibilizării mediului universitar".



Potrivit ministrului, universităţile au mai multe responsabilităţi, inclusiv reducerea inechităţii în sistemul de învăţământ. În plus de asta, el a arătat că este nevoie de un parteneriat între mediul academic şi mediul socio-economic.



Sorin Cîmpeanu a mai menţionat, totodată, că este importantă responsabilitatea universităţilor pentru formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.



"Este esenţial şi trebuie să identificăm cât mai rapid, ne dorim în acest an, un mod organizare care să ne conducă la ieşirea din acel cerc vicios în care în mediul universitar ne plângem de calitatea absolvenţilor de liceu, iar în mediul preuniversitar ne plângem de calitatea profesorilor formaţi în mediul universitar. Este o realitate care se transformă din ce în ce mai mult într-o responsabilitate imperativă a universităţilor", a spus ministrul.



El s-a referit şi la faptul că în această perioadă sunt "pierderi în plan emoţional" în rândul elevilor şi profesorilor şi este nevoie de consilieri cu dublă competenţă - asistenţă psihopedagogică şi consiliere şcolară - care să stea în şcoală.