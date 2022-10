Fostul ministru al Educaţiei Sorin Cîmpeanu susține că nu se simte vizat de afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis legate de fenomenul toxic al plagiatului.



"Din perspectiva celui chemat să vegheze la implementarea acelor sancţiuni dure, din perspectiva celui care a propus în legea Educaţiei acel sistem de registru unic integrat, din perspectiva celui care a propus reprezentarea studenţilor din fiecare asociaţie studenţească în fiecare comisie naţională care se ocupă de etică, pentru transparentizarea acestui proces, din perspectiva celui care a susţinut profesionalizarea instituţiilor şi mecanismelor de sancţionare şi de prevenire a acestui fenomen extrem de grav - plagiatul, da, mă simt vizat din această perspectivă a apărătorului eticii. Legile Educației susțin etica", a declarat Sorin Cîmpeanu, la Parlament, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Reacția fostului ministru al Educației, acuzat că ar fi plagiat cursuri universitare, a venit după ce președintele Klaus Iohannis a vorbit luni, din nou, despre fenomenul toxic al plagiatului.

"Avem nevoie de toleranță ZERO în privința plagiatului, iar noile legi ale Educației trebuie să aibă prevederi explicite pentru combaterea acestui fenomen TOXIC. Miza este însăși credibilitatea sistemului educațional din România, dar și viitorul nostru ca societate democratică. Să fie clar că obținerea unei diplome reprezintă o onoare si este condiționată EXCLUSIV DE UN MERIT PERSONAL și nu ca urmare a unei fraude. "Romania educată" trebuie să fie o Românie corectă, FĂRĂ NICIO EXCEPȚIE", a afirmat președintele Klaus Iohannis, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, la deschiderea noului an universitar.

Întrebat din nou de presă care a fost motivul demisiei sale de la Ministerul Educației, Sorin Cîmpeanu a explicat că „momentul în care am constatat că spațiul public e invadat cu subiecte care nun au nicio legătură cu milioane de elevi, cu sute de mii de profesori, cu sute de mii de studenți, am considerat că reforma în Educație pe care am avut onoarea și șansa să o inițiez, în pregătirea implementării legilor României Educate, este periclitată. Pentu a nu periclita reforma în Educație, pentru a nu periclita adoptarea legilor Educației, pentru a putea susține mai bine legile Educației, am considerat că varianta corectă este aceea de a face un pas în spate. A fost o demisie din proprie inițiativă”.

Sorin Cîmpeanu și-a anunțat demisia de la conducerea Ministerului Educației într-un mesaj postat pe Facebook, în seara zilei de 29 septembrie.