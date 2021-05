„Este un an cu pierderi foarte mari, este un an cu pierderi foarte neuniforme, este un an în care educaţia a pierdut în orice stat, inclusiv în statele cu sisteme de educaţie considerate avansate, către care ne uităm cu multă apreciere. Este un an în care recuperarea acestor pierderi se va putea face doar parţial, este un an în care recuperarea pierderilor este limitată, spre exemplu, pentru elevii din clasele terminale care vor susţine examenele naţionale şi care vor încheia acest ciclu de pregătire.

Deci chiar dacă Ministerul Educaţiei a propus ca programul naţional de ore remediale, de ore de recuperare, să se deruleze pe întreg parcursul anului şcolar viitor, 2021-2022, aceşti elevi nu vor avea şansa să poată participa la aceste ore de recuperare. Este un an total atipic", a declarat Sorin Cîmpeanu, marţi seară, la un post TV.

„Mâine vor putea merge la şcoală cu prezenţă fizică 1.400.000 de copii şi mă refer aici la elevii din învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, inclusiv copiii din grădiniţe. Aceştia sunt 1.400.000. Se adaugă, tot mâine, elevii de clasele a cincea, a şasea, a şaptea, a noua, a zecea, a unsprezecea din localităţile, din cele 2.057 de localităţi care astăzi au înregistrat o rată de infectare sub 1 la mie. Acestea sunt datele de astăzi, pe care se va lua decizia cu privire la modul în care se deschid şcolile", a afirmat ministrul Educaţiei.

„Din păcate, în cele 1.124 de localităţi astăzi în care rata de infectare este peste 1 la mie, elevii de clasele a cincea, a şasea, a şaptea, a noua, a zecea, a unsprezecea vor trebui să înceapă şcoala în sistem online, cu toate neajunsurile de rigoare. Nu ne rămâne decât să sperăm că rata de infectare va coborî în multe dintre cele 1.124 de localităţi, iar la nivelul zilei de vineri, când se va lua decizia pentru modul de derulare a cursurilor săptămâna viitoare să avem cât mai mulţi elevi care vor avea şansa de a participa cu prezenţă fizică", a mai spus Sorin Cîmpeanu.

„Oricum, luni, indiferent de scenariu, vor reveni la şcoală elevii din clasele terminale. Este vorba de 370.000 de elevi de clasa a opta, a XII-a, a XIII-a şi de elevi din clasele terminale din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal", a arătat Sorin Cîmpeanu.