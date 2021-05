Sorin Cîmpeanu: ”Miercuri, 5 mai, vor merge la școală, cu prezență fizică absolut toți copiii din grădinițe, toți elevii din învățământul primar, inclusiv școala pregătitoare. Vor începe școala cu prezență fizică. Pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a, din localitățile în care rata de infectare este de sub 1 la mie, și avem la ora actuală aproape 1800 de localități în care rata de infectare e sub 1 la mie, vor merge de asemenea la școală cu prezență fizică.”

Sorin Cîmpeanu: ”Ceilalți elevi de clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a și a XI-a, din localitățile în care rata de infectare, din păcate, este peste 1 la mie vor începe școala în sistem online. Este vorba de puțin peste 1400 de localități. Săptămâna viitoare, de luni 10 mai, vor începe școala elevii claselor terminale, cu prezență fizică, indiferent de scenariu. Este un pas important către normalitate. (...) Se vor păstra toate regulile, de la distanțare fizică adecvată, până la aerisirea spațiilor de învățământ, purtarea obligatorie a măștii de protecție și respectarea regulilor de igienă. Este de preferat să fie asigurată tot timpul distanțarea. (...) Elevii vor avea cursuri până pe 25 iunie, aproape 8 săptămâni de școală, timp în care vom monitoriza atât rata de infectare cât și progresul campaniei de vaccinare și, dacă epidemiologii vor considera că se pot redeschide școlile peste tot, fără diferențiere, cu prezență fizică, va fi excelent pentru sistemul de educație.”