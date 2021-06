„Am mari emoţii, dar îmi pun speranţe şi sunt optimist pe baza rezultatelor bune de la probele de simulare pentru capacitate şi bacalaureat. E punctul de care mă agăţ, au fost rezultate bune acolo, în doresc din suflet să fie rezultate bune şi la examenele propriu-zise de evaluare naţională şi bacalaureat”, a spus Cîmpeanu, la un post TV.



Ministrul a afirmat că tematica de examen a fost adaptată la specificul acestui an şcolar, afectat de pandemia de COVID-19, dar fără a afecta gradul de dificultate al subiectelor.



Sorin Cîmpeanu a adăugat că rezultatele de la evaluarea naţională vor fi definitorii şi pentru analiza privind prima generaţie care a început ciclul primar cu clasa pregătitoare, afirmând că se ştie de pe acum că "diferenţele sunt mari între ce s-a dorit şi ce am obţinut".



"Am avut nu mai departe de astăzi discuţii cu cei implicaţi în aceste evaluări, în aşa fel încât, spre exemplu, la final de ciclu - elevii care vor susţine capacitatea începând cu data de 22 iunie sunt elevii care au intrat pentru prima oară în clasa pregătitoare, îşi încheie acest ciclu primar plus gimnazial cu clasa pregătitoare premergător inclusă în ciclul primar, vor susţine examenul de capacitate. Cred că se impune un bilanţ, cred că este un moment important al bilanţului, să vedem ce am realizat, profilul proiectat al absolventului de gimnaziu versus profilul realizat. Ştim de pe acum că diferenţele sunt mari între ce s-a dorit în urmă cu opt ani şi ce am obţinut acum. Sigur că rezultatul acestui bilanţ va fi afectat de caracterul anului şcolar (...), dar este nevoie de o analiză temeinică, nu numai la nivel global - a luat nota 6 la matematică; nu, trebuie să vedem la matematică, în funcţie de subiecte, care sunt acele competenţe care au fost achiziţionate deficitar, spre exemplu", a explicat ministrul Educaţiei