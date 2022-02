Președintele Joe Biden a transmis, marți, că Statele Unite sunt gata să răspundă decisiv la un atac rusesc in Ucraina, care este o posibilitate. "Rusia a zis că a început să-și retragă trupele. Ne-ar bucura asta, dar nu am putut verifica" a declarat Biden, marți. Liderul de la Casa Alba a trimis un mesaj încurajator și pentru statele din vecinătatea Rusiei, cum este România, afirmând că NATO va apăra cu toată forța "fiecare centimetru" din teritoriul Alianței.