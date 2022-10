„Sub nicio formă nu cred că ar fi apelat la așa ceva. Ea tolera greu și mineralele și alte lucruri banale. Nu cred că ar fi apelat la acest lucru”, a spus Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei.

Întrebat cum ajunge un jucător ca Simona Halep să ingereze astfel de substanțe, Tomai a spus: „S-a mai întâmplat ca un fizioterapeut să-i dea un antiinflamator unui jucător. În cazul Simonei e ceva foarte interesant pentru că ea a fost testată în America înainte de US Open și în România. După, a pierdut meciul... este foarte interesant ce se întâmplă”.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la ediția US Open din acest an. Substanța în cauză este roxadustat, un medicament anti-anemie. Imediat după difuzarea știrii în presa mondială, Simona Halep a postat un mesaj pe Instagram.

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevăr. Am fost anunțată că am fost testată pozitiv cu o substanță numită Roxadustat într-o cantitate extrem de redusă, ceea ce reprezintă cel mai mare șoc din viața mea. (...) Voi lupta până la capăt să demonstrez că nu am luat niciodată cu bună știință o substanță interzisă”.

Federaţia Internaţională de Integritate în Tenis a notificat-o pe Halep încă din data de 7 octombrie. Jucătoarea a cerut atunci să fie analizată și o a doua probă care însă a confirmat rezultatul primei verificări. Sportiva este suspendată provizoriu, astfel că nu poate concura sau participa la niciun eveniment de tenis. De altfel Simona Halep, fost lider mondial, a anunțat imediat după eliminarea de la New York că nu va mai juca tenis până la finalul lui 2022.