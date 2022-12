Însoţită de avocatul ei, Shannon Ruth a declarat într-o conferinţă de presă în California că a depus o plângere cu privire la un viol comis de cântăreţ în marja unui concert avut de trupă la Tacoma, în statul american Washington.

"Deşi sunt diagnosticată cu autism şi trăiesc cu paralizie cerebrală, cred că nimic nu m-a rănit mai mult în viaţa mea decât ceea ce mi-a făcut Nick Carter", a declarat în lacrimi femeia, în prezent în vârstă de 39 de ani.

După ce i-a cerut un autograf, starul a invitat-o într-un autobuz al turneului, unde i-a oferit o băutură cu un "gust ciudat", prezentată ca fiind un "suc VIP", a declarat avocatul reclamantei, Mark Boskovich.

După ce a băut sucul, Carter a dus-o pe tânără în toaleta autobuzului, unde i-a spus să îngenuncheze, şi-a scos organele genitale şi i-a ordonat acesteia să întreţină un raport sexual oral, a detaliat acesta.

Potrivit avocatului, adolescenta, virgină la acea vreme, a plâns pe tot parcursul calvarului, iar cântăreţul şi-a continuat agresiunea.

Apoi a "împins-o pe patul" din spatele autobuzului "şi a violat-o, în pofida protestelor ei", a adăugat el.

Vedeta, acum în vârstă de 42 de ani, a numit-o apoi "o târfuliţă înapoiată" pe care "nimeni nu ar crede-o" dacă ar denunţa faptele, a precizat avocatul.

Ruth a intentat procesul civil în Las Vegas, Nevada, unde aceasta şi cântăreţul locuiesc. Ea solicită o compensaţie financiară a cărei valoare nu a fost dezvăluită.

Potrivit avocatului ei, plângerea include declaraţii ale altor trei femei, care îl acuză, de asemenea, pe cântăreţ de agresiune sexuală. Acestea doresc să rămână anonime şi nu au depus încă plângeri individuale.

Nick Carter, a cărui trupă a produs hiturile "I Want It That Way' şi "Everybody (Backstreet's Back)", a mai fost acuzat de viol în 2017 de către cântăreaţa americană Melissa Schuman.

În acest caz, Carter a negat întotdeauna faptele, iar procuratura din Los Angeles nu l-a urmărit penal deoarece faptele denunţate s-au prescris.

Contactaţi de AFP, reprezentanţii lui Carter nu au răspuns joi la noile acuzaţii. Cântăreţul nu a făcut nicio menţiune despre plângere pe reţelele de socializare, unde postări recente îi aduc un omagiu fratelui său, decedat luna trecută.

"Această acuzaţie este complet falsă", a dat asigurări un membru al anturajului său pentru site-ul dedicat celebrităţilor TMZ. "Nick se concentrează pe familia sa şi îşi plânge fratele", a adăugat acesta.