Un consilier local PSD condamnă administrația locală pentru înmulțirea rozătoarelor. Un turist a surprins un șoarece cum umblă nestingherit pe străzile Brașovului chiar prin centrul turistic. Aceasta spune că trebuie luate măsuri imediat pentru că reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

„În plin sezon turistic, în plin centrul oraşului, colcăie şobolanii. Faptul că şobolanii se plimbă nestingheriţi pe străzile Braşovului ar trebui să ne îngrijoreze. Nu este vorba de nişte animăluţe inofensive, ci de unele care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.” a scris pe Facebook consilierul local PSD, Alexandra Crivineanu.

„Am informații că în mai multe cartiere din Brașov s-a semnalat prezența șobolanilor. Am sesizat si verbal dar si in scris institutia primarului. Vom avea aceasta discutie in următoarea ședință. Observăm că managementul defectuos isi arata fata”, a declarat Alexandra Crivineanu, consilier local PSD Brașov, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

În replică, Mihai Orleanu, membru local USR, preşedinte al Centrului de Ecologie Montană, îi transmite acesteia beneficiile pe care le aduc șobolanii ecosistemului.

„Te invit la Paris, la Koln, la Madrid sau la Moieciu de Sus să vezi cum trăiesc Rattus norvegicus. (...) Dacă unii homo sapiens ca tine, care habar nu au de ecologie, aprobă distribuirea de zeci de mii de curse pentru șobolani, nu fac nimic altceva decât să distrugă populații de păsări și alte viețuitoare, dar nu rezolvă problema înmulțirii șobolanilor”, i-a transmis Mihai Orelanu, în replică, la postarea făcută pe Facebook de consiliera PSD despre șobolanii din Brașov.

Și primarul a reacționat în direct la Realitatea PLUS și spune că rozătoarea din imagini este „doar un șoricel” folosit de PSD pentru a denigra municipalitatea.

„Să faci dintr-o imagine cu un șoricel o campanie cum că în Brașov colcăie șobolanii , evident e un atentat la imaginea Brasovului, la turismul Brașovului. Am mărit cu 40% numărul de capcane pentru rozatoare amplasate în oraș, avem 32.612 amplasate în această vară, am mărit numărul de campanii de eradicare a rozătoarelor de la două la trei pe an”, a declarat Allen Coliban, primarul USR al Brașovului, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Prezența tot mai mare a șobolanilor pe străzi devine o problemă uriașă de sănătate publică. Din cauza gestionării proaste a gunoaielor, pe lângă numărul crescut de rozătoare mai sunt și căpușele sau păduchii ce pot transmite boli localnicilor, spun specialiștii.