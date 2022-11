Smiley a fost jefuit - Ce prejudiciu a suferit artistul

După ce a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate care nu îi permit să-și susțină concertele în următoarea perioadă, Smiley nu a scăpat de ghinion. Artistul a anunțat pe rețelele sociale că i-a fost furat telefonul, iar cel care l-a păgubit este un cerșetor.

"Foarte simplu, cel mai vechi truc din carte. eram la masa la un restaurant, ascultam o piesa la telefonul prietenului meu, telefonul era langa mine pe masa. A venit un baiat care a venit cu o foaie sa ne ceara ceva, n-am inteles in ce limba vorbea. eu eram atent la ce ascultam la telefon. Prietenul meu i-a zis: n-avem nevoie, du-te! El si a pus foaia peste telefonul meu si cand a plecat a plecat cu tot cu foaie si cu tot cu telefon", povestește Smiley.

Chiar dacă și-a dat seama rapid de truc, cântărețul nu l-a mai găsit pe făptaș.

"Iar eu dupa ce am terminat de ascultat ce aveam, m am uitat dupa telefon si am zis... Waaa... mi-a furat telefonul! Am fugit, m-am uitat sa vad daca l mai vad, nu l-am mai vazut, evident, s-a dus!"

Deși internauții se așteptau ca incidentul să fi avut loc în România, Smiley a spus că a fost jefuit în Berlin, capitala Germaniei. Artistul nu a povestit și dacă a depus o plângere la poliție.