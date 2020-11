SJU Giurgiu nu are autorizație de securitate la incendiu. Ce spun reprezentanții unității medicale

De ce această situație, iată ce spune printr-un comunicat de presă instituția medicală:

„Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu nu face parte din reţeaua unităţilor medicale destinate tratamentului persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19.

În ATI, unitatea noastră medicală are 15 paturi, în prezent aici sunt internaţi 3 pacienţi, unul dintre aceştia fiind ventilat mecanic.

Pacienții cu coronavirus internați la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu sunt trataţi în Secţia de Boli Infecţioase, aici se află în prezent 20 de pacienţi, aceasta fiind şi capacitatea maximă a secţiei.

De asemenea, în Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) mai sunt 15 persoane depistate pozitiv cu COVID-19, care aşteptă transferul către alte unităţi medicale din ţară.

În secţia ATI a Spitalului orăşenesc din Bolintin Vale, în medie, în ultimele zece zile şase persoane au avut nevoie de tratament medical de urgenţă.

În prezent, nu există pacienţi intubaţi.

În cadrul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă a spitalului orăşenesc din Bolintin Vale pacienţii sunt ventilaţi cu tehnici neinvazive alternativ cu conectare la mască rezervor cu fluxuri mari. După reabilitare, trec pe secţie şi intră alţii din secţie pentru desturării sub 85%, pentru monitorizare cardio, reechilibrare ionică, metabolică sau hematologică transfuzional, după caz.

În ceea ce priveşte autorizaţia pentru securitate la incendiu, din nefericire, cu toate demersurile făcute de către noi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu nu are autorizaţie de securitate la incendiu.

Proiectată şi construită la începutul anilor 1990, clădirea principală în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a fost avut destinaţia iniţială de bloc materno – infantil, aceasta fiind modificată ulterior.

Modul în care a fost proiectată clădirea nu permite respectarea tuturor circuitelor funcţionale pentru obţinerea autorizaţiei, fiind necesare ample modificări care ţin de modul în care este structurata incinta spitalului”, spun reprezentanții spitalului.

Citește mai multe pe realitateadegiurgiu.net.