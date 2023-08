Aproximativ 150 de pasageri care au ajuns aseară pe Aeroportul Internațional din Sibiu au rămas fără bagajele de cală, la sosirea din München, cu zborul companiei Lufthansa. Aceștia au fost informați, după aproximativ o oră și jumătate de la aterizare, că dotările tehnice ale Aeroportului Internațional din Sibiu nu permit descărcarea containerului special pe care compania germană de zboruri îl folosește în noile sale aeronave. Astfel, în lipsa unei soluții tehnice și a personalului suficient, oficialii aeroportului nostru au fost nevoiți să trimită bagajele înapoi, în Munchen, luni dimineață.

Potrivit declarațiilor unora dintre pasagerii zborului de azi-noapte, aceștia au fost informați de către șeful de tură de pe aeroportul din Sibiu că datorită faptului că Lufthansa a trimis un avion nou, în care bagajele sunt depozitate într-un container special, acestea nu pot fi descărcate și că urmează să fie expediate de unde au venit. În plus, reprezentantul aeroportului din Sibiu le-ar fi comunicat pasagerilor că staff-ul aeronavei, împreună cu căpitanul de zbor, au plecat de la aeroport, așa că lucrătorii români nu mai pot descuia acel container, pentru a le descărca manual.

„Toate bune și frumoase. Ne-am dat jos din avion și am mers să ridicăm bagajele de cală. Am așteptat mai bine de o oră, după care a venit șeful de tură din aeroport și ne-a transmis că nu putem să primim bagajele pentru că nu are cu ce să le descarce din avion. A justificat cumva cum că cei de la Lufthansa au trimis un alt tip de avion decât cele care vin în mod obișnuit și că la Sibiu nu există echipament pentru a putea fi descărcate bagajele. În consecință bagajele noastre au rămas în avion și luni dimineață s-au întors la München. Cei de la aeroport ne-au transmis să facem sesizare către Lufthansa ca să ne recuperăm bagajele”, a declarat Paul Balla, pasager în avionul respectiv, pentru Ora de Sibiu.

Asigurări că bagajele vor reveni la Sibiu

Directorul Aeroportului Internațional din Sibiu, Marius Gârdea, a confirmat pentru Ora de Sibiu faptul că cea mai mare parte a bagajelor din acel zbor au plecat luni dimineață din nou spre München, dând totodată asigurări că pasagerii vor primi bagajele în Sibiu, în decursul zilei de astăzi.

„Într-adevăr, cei de la Lufthansa au folosit aseară o aeronavă de tip Airbus 320, și nu un CRJ 9, cum foloseau în mod regulat pentru această cursă. Acest Airbus 320 este o aeronavă mai mare, care folosește sistemul de containerizare a bagajelor, asta deși există o informare de-a noastră către companiile aeriene cu care colaborăm că noi putem procesa doar bagajele trimise bulk. Drept urmare, am fost nevoiți să trimitem înapoi bagajele spre München, luni dimineață, urmând ca acestea să se întoarcă în Sibiu în decursul zilei de astăzi și mâine, de unde pasagerii își vor putea prelua bagajele, într-un final.”

Reprezentanții companiei aeriene Lufthansa au declarat că în zborul respectiv erau 174 de pasageri, care aveau un total de 112 bagaje la cală, dintre care au putut fi descărcate doar 17. Conform informațiilor primite de la reprezentanții Lufthansa, restul de 95 de bagaje, care se aflau într-un container UDL (Unit Load Device), urmează să ajungă la Sibiu, în decursul acestei zile, scrie oradesibiu.ro