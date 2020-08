Situație halucinantă, în Ploiești. Bătrână infectată cu Covid, fără tratament și batjocorită: abandonată în curtea spitalului, în soare

O femeie in varsta de 59 de ani din comuna prahoveana Lipanesti, testata pozitiv pentru COVID-19 si diagnosticata cu pneumonie, a fost tinuta trei zile intr-un spital din Ploiesti fara tratement.

Rudele femeii sustin ca aceasta a fost lasata sa astepte pe banca din fata spitalului, la 35 de grade Celsius, pentru a fi transportata la sectia de pneumologie, vineri.

Miercuri, 29 iulie, femeia a avut nevoie urgenta de asistenta medicala si a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti.

"Au bagat-o la izolator si timp de trei zile nu i-au dat niciun tratament, niciun antibiotic, in conditiile in care aveau diagnosticul pus de pneumonie. Astazi au scos-o afara pe banca, in fata spitalului, la 35 de grade, in starea grava in care se afla. I-au dat o ciorba acolo, in caserola, in conditiile in care ea nu de mancare are nevoie, ci de oxigen, ca nu mai poate sa respire. Sta si asteapta o ambulanta care sa o duca la sectia de plamani. De mai bine de o ora sta acolo, in caldura asta", a declarat una dintre rudele femeii.

Nimeni din partea autoritatilor nu a contactat familia pentru a anunta starea de sanatate a femeii, a mai spus barbatul.

Fiica femeii a explicat ca singurul medicament pe care l-a primit cat timp a stat in izolator la Spitalul Judetean din Ploiesti a fost un algocalmin. Mai mult, se pare ca femeia are lipit pe mana un bilet pe care este scris numele ei, pentru a fi identificata, in caz ca starea ei de sanatate se va inrautati.