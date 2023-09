"Ne-am comunicat dezamăgirea pentru faptul că nu am identificat măsuri concrete care să ducă la rezolvarea unor probleme care ţin înainte de toate de evaziune şi fraudă pe nişte sectoare ale economiei naţionale care excelează în comportament anormal în relaţie cu ceilalţi din mediul de afaceri. Mă refer aici în principal la zonă agricolă şi mă aşteptam ca pe tot fluxul, de la mecanismul de subvenţii, până la închiderea activităţilor comerciale, la consumatorul final, să vedem o abordare inteligentă. Nimic aici, deci rămânem în continuare cu multă evaziune şi fraudă", a susţinut Costin, după discuţiile la Guvern pe marginea proiectului de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.



De asemenea, el am atras atenţia că n-a văzut "nicio mişcare" în ceea ce priveşte Legea achiziţiilor publice şi se preferă în continuare prevederi din lege care favorizează "tot felul de şmecheri din această ţară", care îşi permit să subcontracteze pe activitatea de bază.



"Deci, nu trebuie să vă miraţi că unu\" care are un salariat a câştigat coşcogeamitea contractul de modernizare al Gării de Nord, pentru că legea îi permite, îi dă voie să aibă acces şi să câştige licitaţii în această situaţie. Şi aici, pe zona construcţiilor, în ciuda faptului că în ultimii ani de zile au existat şi încă mai există nişte facilităţi în ceea ce priveşte lucrătorii, situaţia este una, în opinia mea, care arată că în continuare măsurile stimulative nu şi-au atins obiectivul", a subliniat preşedintele BNS.



Potrivit acestuia, în sectorul construcţiilor există în continuare "foarte mult gri şi negru".



"Păi, să ai la sfârşitul anului trecut un venit salarial mediu în firmele de construcţii cu capital de stat de 7.000 şi ceva de lei, iar în mediul privat să ai - tot în mediu concurenţial - o medie de salarizare de 4.300 venit salarial mediu, e clar că ai o problemă în continuare acolo şi că în continuare sunt foarte mulţi indivizi plătiţi la salariul minim şi în continuare foarte mult gri şi negru în această zonă. Deci, în opinia noastră, obiectivele de reformă fiscală nu sunt atinse. Într-o mică măsură se încearcă estomparea unor anumite lucruri. Din acest motiv, nu numai eu, cât şi alţi colegi au zis: \"Domnule, când vreţi să ne apucăm să lucrăm serios, temeinic pe reformele fiscale de care România chiar are nevoie?\"", a continuat preşedintele BNS.

El a adus în discuţia patronatelor şi sindicatelor cu membrii Guvernului şi tema medierii fiscale, care dă posibilitatea negocierii cu agenţii economici rău platnici a unor mecanisme prin care să se recupereze sumele restante.



"O ultimă menţiune. L-am întrebat pe actualul ministru de Finanţe, dar şi pe fostul ministru de Finanţe, că erau alături acolo, de cât timp mai au nevoie să pună la punct nişte norme simple pe care România trebuia să le aibă de doi ani de zile pentru ceea ce se numeşte medierea fiscală. N-am auzit pe nimeni în zona de business despre acest subiect, dar mi-am asumat să întreb acest lucru. Trebuie să ştiţi că există o normă legală, ordonanţă, care reglementează această mediere fiscală, care dă posibilitatea negocierii cu agenţii economici rău platnici a unor mecanisme prin care să începi să recuperezi bani de la ei. În momentul de faţă nu avem acest mecanism. Fiscul preferă ca aceşti agenţi economici să rămână în poziţia \"îngheţat\". Vom vedea ce se întâmplă în viitor. În răstimpul ăsta, administratorii de firme, acţionarii îşi creează noi şi noi firme şi o iau de la capăt cu aceste mecanisme şmechereşti", a explicat Dumitru Costin, citat de Agerpres.



În plus, liderul sindical a atras atenţia şi asupra riscului care există în cazul în care tichetele de masă se vor acorda în bani, în opinia sa fiind necesar să se ia în discuţie valoarea comisionului perceput de firmele care emit şi administrează voucherele cu impact social pe care le acordă Guvernul.



"Am mai atras atenţia şi asupra riscului de opţiune de plată cash a tichetelor de masă. Aici am venit şi am insistat şi asupra ideii în care, odată cu această opţiune, care s-a mai întâmplat în România, s-a prăbuşit o piaţă, s-a prăbuşit piaţa de tichete de masă în România cu 40%. A mai încercat-o Boc, deci nu-şi vor atinge obiectivele care vizează noi venituri bugetare. Le-am atras atenţia, de asemenea, că mecanismul tichetelor de masă reprezintă un mecanism ţintit pentru anumite tipuri de cheltuieli. Mai mult, el înseamnă alb în economie, fiscalitate şi, de asemenea, le-am recomandat să înceapă discuţii serioase, dar să facă şi o modificare legislativă, să se facă discuţii serioase privitoare la nivelul comisioanelor care se percep în piaţă, atât cu cei care operează şi emit şi administrează tichete de masă, cât şi cu operatorii economici, cu structurile lor asociative şi, nu ultimul rând, să ia în discuţie şi valoarea comisionului, care este, în opinia mea, destul de mare, a comisionului pe care aceste firme îl percep în ceea ce priveşte voucherele cu impact social pe care le distribuie Guvernul", a mai spus Dumitru Costin.

