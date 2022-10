Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului pentru un test pozitiv. Halep anunțase anterior că își încheie sezonul

BREAKING:



Former #1 Simona Halep provisionally suspended by the International Tennis Integrity Agency for a positive test at this year\"s US Open.



Halep had previously announced she was ending her season. pic.twitter.com/BZND8VzyYf

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) October 21, 2022

Reacția Simonei Halep

„Astăzi începe cel mai greu meci din viața mea: o luptă pentru adevăr. Am fost informată că am fost testată pozitiv cu o substanță numită Roxadustat, într-o cantitatea foarte mică, care reprezintă cel mai mare șoc din viața mea.

În întreaga mea carieră, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin cap și este împotriva tuturor valorilor cu care am fost educată. Pusă în fața unei situații atât de nedreaptă, mă simt complet confuză și trădată.

Voi lupta până la final ca să dovedesc că n-am luat acea substanța și am încredere că, mai devreme sau mai tărziu, adevărul va ieși la iveală.

Nu e despre titluri sau bani, e despre onoare și povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani", a spus Simona Halep.