Silvio Berlusconi nu se lasă descurajat de vârsta înaintată, de problemele de sănătate sau de scandalurile sexuale în care a fost implicat și se înscrie pentru președinția Italiei. Fostul premier spune că dorește să-și țină promisiunea făcută mamei sale - că va deveni președinte.

În vârstă de 85 de ani, el este primul care s-a înscris în cursa pentru fotoliul de șef al statului. Nu are, până în prezent, contracandidați oficiali. În acest an, a avut parte de o reucperare de o lună în spital din cauza complicațiilor după infecția cu noul coronavirus. Testat pozitiv cu coronavirus în septembrie 2020, în primăvara acestui an a petrecut o lună în spital din cauza unor complicaţii şi efecte pe termen lung ale infecţiei cu Covid-19.

Mogul de presă și miliardar, Berlusconi rămâne însă un personaj controversat. I-a fost interzis accesul la funcții publice, în 2013, după o condamnare pentru fraudă fiscală. Este încă judecat pentru pentru mituirea unor martori într-un dosar de prostituţie a unor minore, legat de petrecerile sale de acum peste un deceniu, cunoscute sub numele de ”Bunga Bunga”, potrivit Reuters.

Cel care dorește șefia Italiei trebuie să strângă două treimi din voturile parlamentarilor. Dacă după două runde de vot nu se strânge punctajul necesar, baremul se coboară la 50% plus un vot. Iar analiștii politici nu îi dau mari șanse lui Berlusconi.

În pofida numeroaselor obstacole, Berlusconi este plin de entuziasm, același cu care a reușit să câștige trei alegeri parlamentare în peninsulă și să devină cel mai longeviv premier premier al Italiei de după război.

„M-am întâlnit cu el de două ori în ultimele două săptămâni şi era foarte înflăcărat", a declarat sub rezerva anonimatului un deputat din Forza Italia, partidul lui Berlusconi, scrie The Guardian, care citează Reuters.