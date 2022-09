Numai în ultimul an, laptele s-a scumpit cu 16%, iar acum, la poarta fermei, un litru de lapte se vinde cu prețuri care variază între 1,6 lei și 2,6 lei. Până ajunge la consumatorul final, prețul se dublează sau chiar triplează. Claudiu Davițoiu are o fermă cu 1.000 de vaci în apropiere de Capitală și mărturisește că este copleșit de costurile uriașe. Singura soluție pe care o are este să crească din nou prețurile.

„De la 1 octombrie, prețul va crește destul de mult. Nu vom mai livra lapte sub 3 lei pe litru, chiar 3,10-3,20 pentru că nu mai rezistăm. Motorina aproape s-a dublat, îngrășămintele s-au triplat. Pe viitor nu va mai fi problema prețului laptelui, va fi problema să găsești lapte să cumperi pentru că efectivele au scăzut. În momentul de față, în țară mai sunt cam 200 de mii de vaci cu lapte”, a spus fermierul Claudiu Davițoiu.

Și facturile s-au dublat, iar fermierii avertizează că laptele românesc va deveni un lux.

„Anul trecut, pe total fermă plăteam cam 250 de milioane, acum plătesc 500. Cea mai mare nesiguranță o avem în curentul electric. Față de anul trecut, producția noastră a fost redusă la jumătate. Producția de lapte scade de la lună la lună”, a mai spus acesta.

Românii resimt deja povara scumpirilor, iar în funcție de brand, litrul de lapte se vinde și cu 10 lei.

Potrivit datelor INS, importurile de lapte și smântână au înregistrat un nivel record în anul 2021.