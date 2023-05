Potrivit unei cercetări recente, în anul trecut, românii au achiziționat un burger la fiecare 3 secunde, cu majoritatea comenzilor venind din orașele București, Constanța, Cluj-Napoca, Iași și Craiova.

Cu prilejul Zilei Internaționale a Burgerului, sărbătorită pe 28 mai, un serviciu de livrare la cerere, cunoscut pentru achiziționarea, ridicarea și livrarea produselor comandate, a prezentat obiceiurile principale ale românilor în ceea ce privește consumul de burgeri.

Astfel, în 2022, prin intermediul acestei platforme, s-au livrat în România 9.229.640 de burgeri, acest preparat ocupând primul loc în preferințele utilizatorilor, urmat de shaorma și pizza. Această cifră reprezintă o creștere semnificativă de 40% față de anul 2021.

Momentul de vârf al anului în ceea ce privește consumul de burgeri a fost înregistrat pe data de 28 februarie 2022, la ora 9.44, când românii au plasat comenzi pentru 253 de burgeri pe minut. De asemenea, în ziua de 4 martie, românii au comandat cea mai mare cantitate de burgeri în întregul an 2022. În plus, în luna martie, românii au înregistrat cele mai multe comenzi de burgeri pe tot parcursul anului precedent. În medie, pe durata întregului an, românii au comandat un burger la fiecare 3 secunde.

Preferința românilor pentru preparatul cu specific american, în special pentru cina, se reflectă în faptul că 29% dintre comenzi au fost plasate în intervalul orar 18:00-20:00. De asemenea, joia și vinerea sunt zilele preferate de români pentru a comanda burgeri.

Referitor la evoluția consumului la nivel de orașe, datele furnizate de platformă arată că utilizatorii din Botoșani au înregistrat o creștere de 6 ori a numărului de burgeri comandați în 2022 față de anul precedent, în timp ce utilizatorii din Călărași au comandat de 8 ori mai mulți burgeri. Recordul absolut al numărului de burgeri comandați pe parcursul întregului an revine unui locuitor din Suceava, care a plasat în medie 2 burgeri și jumătate pe zi.