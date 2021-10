Ciucu, primar al sectorului 6

"Eu, de exemplu, am fost şi rămân în continuare slujitor ideii că USR trebuie să fie la guvernare. Îmi asum această opinie şi voi face tot ce ţine de mine ca PNL să aibă majorităţi acolo unde se poate cu USR, în Bucureşti. Este drept, eu fac mai mult politică la nivel de Bucureşti. Nu sunt cel mai prezent în deciziile naţionale şi nu am impus, până acum, miniştri. Am ales să mă focalizez pe Buucreşti pentru că aici e nevoie de implicarea mea şi de sprijin pentru primarul general şi e o zonă mai deacoperită politic decât partea naţională”, a declarat Ciucu la un post TV, citat de news.ro.

După nominalizarea lui Nicolae Ciucă drept premier desemnat cu formarea Guvernului, atât liderul PNL Florin Cîțu, cât și președintele Klaus Iohannis au lansat noi atacuri virulente la adresa USR, șeful statului numindu-i vineri "crizatori".