Avocatul lui Vlad Pascu, Adrian Bendeac, a declarat joi, la ieşirea din Judecătoria Mangalia că victimele accidentului de la 2 Mai se deplasau neregulamentar, fiind vorba despre o culpă comună în acest caz.



"În raportul de expertiză auto sunt concluziile tuturor experţilor, în sensul în care participanţii la trafic au creat o stare de pericol pasiv, în sensul în care se deplasau neregulamentar. E o culpă comună", a spus Bendeac.

Întrebat de ziarişti dacă a stat de vorbă cu Vlad Pascu, el a confirmat, adăugând că "sunt aspecte strict care ţin de apărarea în dosar".



Despre participarea lui Pascu, fizic, la următorul termen de judecată, Bendeac a răspuns că nu ştie.



"Nu cunosc. Este pentru prima oară, ca precedent, când preşedintele instanţei a făcut această referire. Pentru că nici în cursul judecăţii, nici în cursul procedurii de cameră preliminară şi nici cu ocazia verificării măsurilor preventive, instanţa nu a dispus niciodată prezenţa acestuia în sala de judecată. Codul de Procedură Penală prevede această posibilitate ca judecătorul instanţei să dispună citarea, fie prezenţă fizică în sala de judecată, fie prin videoconferinţă. (...) Instanţa a dispus în mod exclusiv, până la acest moment, ca prezenţa lui la fiecare termen, inclusiv la măsurile preventive, să fie exclusiv prin videoconferinţă. (...) Dacă instanţa cere să se prezinte personal, trebuie să se prezinte personal", a declarat Adrian Bendeac.

"Judecătorul i-a readus aminte lui Vlad Pascu că ar putea să participe în sala de judecată, atenţie, dacă doreşte. Am spus de fiecare dată că este o chestiune care ţine de cum doreşte inculpatul. Poate să îl aducă instanţa dacă vrea să se convingă de anumite lucruri, dar nu a dorit lucrul ăsta", a afirmat Cuculis.



Pe 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au anunţat că inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



"În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19.08.2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis la acea dată procurorii.

