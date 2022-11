Iuliana Dragnea a ajuns prea târziu la spital. Tânăra însărcinată în patru luni, a început să se simtă foarte rău pe 4 noiembrie, spunea că are senzația că se sufocă și că nu mai poate merge. Din cauza lipsurilor materiale şi-a neglijat constant sănătatea şi a amânat să facă un control medical.

Când starea i s-a agravat soţul ei a sunat la Ambulanţă, iar femeia fost transportată la spitalul din Bârlad. I s-a pus diagnosticul de pneumonie bilaterală interstitială acută. Potrivit analizelor, Iuliana era bolnavă de mai multă vreme iar imunitatea era foarte scăzută.

Soțul femeii: „Pe la 21:30 nu mai putea să respire. S-a trezit roșie la față. Am întrebat-o <<Ce ai?>>, îmi făcea semn că nu poate să respire. Am îmbrăcat-o și am sunat la ambulanță. În timpul ăsta, ea a venit și a pupat copiii. În rest, nu mai știu nimic. Acum așteptăm să o aducem acasă”.

În scurt timp a fost intubată, dar în mai puțin de 24 de ore, în seara de 5 noiembrie, a murit la ATI. Acum soțul, bolnav și el și cu venituri extrem de mici a rămas singur sprijin pentru cei doi copii rămași fără mamă.

Soțul femeii: „Mama mea e bătrână și bolnavă. Și eu sunt cu diabet. Cine să aibă grijă de ei?! Trebuie de acum să mă chinui să am eu grijă de ei. Băiatul are doi ani, fata patru ani și șase luni, ce să fac…”.

Cei care doresc să ajute au la dispoziţie următoarele conturi, precum şi numărul de telefon al mătuşii Iulianei, 0751 889 134:

RON: RO 92 RNCB 0502 0031 1775 0001 – BCR Bârlad - Neculită Ion

EURO: RO72 RNCB 0260 0032 5780 0003 – BCR Bârlad - Neculită Mariana

TELEFON: 0751 889 134 - Mariana Neculită