„Sunt mii de oameni care au avut de pătimit și au suferit în acea perioadă. Toți am stat prin beciurile și prin arestul preventiv prin voința acestor oameni, pentru că asta și-au dori, fiindcă îi încurcam în planurile lor în acea perioadă, să treacă prin furcile caudine ale justiție române acest domn Coldea. Eu nu cred că în 2024 și în aceste vremuri, DNA-ul își mai permite să mai facă mascarade. Eu i-aș dori domnului Coldea să meargă exact în același loc unde am fost și noi, ca să vadă și el cum e. Nu cred că ar fi fost chemat domnul Florian Coldea, cu toată protecția de care toată lumea știe și de care toți vorbesc, la parchet, dacă nu ar fi fost fapte mult mai solide și mult mai concrete în spate, căzute pe mandate de interceptare, pe alte reclamații, pe fapte conexate. Clasa politică în România este totalmente controlată de către statul paralel. Este un moment zero al societății, un moment de introspecție al societății românești, acest an 2024. Acest an în care călăul ajunge victimă”, a declarat Sergiu Diacomatu pentru Realitatea Plus.

Diacomatu, omul care i-a turnat lui Coldea băutura în cap

Sergiu Diacomatu, fost șef al ANRP, a făcut senzație, în weekend, în anumite cercuri după un incident petrecut în Dubai. Mai multe surse au relatat că a avut o altercație cu Florian Coldea, la o petrecere, la Untold Dubai. Iritat, a vărsat un pahar cu băutură peste fostul șef SRI.

Sergiu Diacomatu a confirmat incidentul

Întors în România, fostul șef ANRP a confirmat scandalul, dar l-a pus pe seama oboselii acumulate. Sergiu Diacomatu a afirmat că nu-și amintește altceva din acele momente. Conform celor care au relatat incidentul, cei doi s-au întâlnit față în față. Iar Diacomatu ar fi devenit agresiv față de fostul șef SRI, pe care îl acuză că ar avea legătură cu dosarele penale în care a fost implicat.

În timpul disputei, el ar fi vărsat un pahar cu băutură pe general, însă conflictul a fost aplanat de intervenția celor prezenți. Florian Coldea s-ar fi retras la masa lui Ovidiu Toma, ginerele omului de afaceri Ion Niculae. Investitor în criptomonede, acesta este unul din sponsorii festivalului din Dubai.