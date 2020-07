Senatorul UDMR de Harghita spune că abia vineri a aflat că are pneumonie dublă, dar se „simte bine”, nu prezintă simptome și că e îngrijit de o „echipă medicală super profesionistă”.

„Azi am aflat că am pneumonie dublă. (...) Să începem tratamentul. Mă vindec și totul merge înainte.(...) Apropo, sunt complet bine. Nu doare nimic, sunt bine, doctorii și asistenții sunt amabili, totul e ok. 🙂”, a scris vineri seară, înainte de miezul nopții, politicianul în mesajul postat pe Facebook.