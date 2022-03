Potrivit mai multor evaluări occidentale, citate de HotNews.ro, armata rusă are dificultăți în domeniul informațional în Ucraina, ceea ce creează probleme forțelor de invazie.

Cu câteva zile în urmă, mai exact pe 7 martie, jurnalistul de investigații Christo Grozev (de la platforma de investigații Bellingcat - n.r) a publicat un video în care comandanții ruși încearcau să comunice prin intermediul undelor scurte radio, iar ucrainenii îi bruiază cântând imnul țării.

"Războiul cuvintelor, al cânteceleor și al bombelor: birourile rusești se chinuiesc să comunice planurile de atac la radioul cu unde scurte, în timp ce Ucraina le bruiază cu... imnul lor național. Îți dă fiori", afirma jurnalistul, într-o postare pe contul său de Twitter.

O zi mai târziu, același jurnalist a revenit cu un tweet care punea, de asemenea, în discuție activitatea FSB.

"În apel, îl auzi pe ofițerul FSB din Ucraina întrebându-și șeful dacă poate vorbi prin sistemul securizat Era. Șeful spune că Era nu funcționează.

Era este un sistem criptofon super scump care rușii l-au introdus cu mare fast în 2021. A garantat funcționarea „în toate condițiile”, spunea Christo Grozev, în tweet-ul citat.

