Păstrarea semințelor de legume și flori în condiții optime este importantă pentru viitoarea cultură de plante din grădina ta. Semințele se păstrează împachetate în hârtie, ferite de lumină și umiditate, în interior la temperatura camerei.

Perioada de cultivare a răsadurilor, pentru majoritatea plantelor și legumelor, începe în luna februarie. În luna lui Făurar, este momentul oportun pentru a planta semințele în ghivece. Acestea se țin la căldura din interior și se păstrează în același recipient până la mutarea definitivă în grădină.

Nu uita că semințele trebuie udate pentru a ajuta germinarea iar după ce plantele răsar acestea trebuie ținute la temperaturi între 18 – 25 grade Celsius. La începutul perioadei de vegetație, răsadurile sunt fragile, însă dacă sunt păstrate în condiții decente, acestea se dezvoltă armonios.

Cum păstrezi semințele și răsadurile până la plantare?

După trecerea perioadelor cu temperaturi negative, spre finalul lunii februarie se pot planta verdețurile și ierburile aromatice: ceapa, usturoiul, pătrunjelul, leușteanul, mărarul, busuiocul, menta, rozmarinul. Dar și alte răsaduri de legume, ca de exemplu salata, mazărea, morcovul, ridichile.

Însă, până în momentul plantării definitive, răsadurile se păstrează în interior, ferite de curenți și la temperatură potrivită. Adică, la o temperatură răcoroasă, dar care nu scade sub 5, 6 grade Celsius.

Perioada recomandată pentru plantare

În fiecare an, în luna aprilie pe 23 când este ziua Sfântului Gheorghe, din popor se zice că este momentul potrivit pentru a scoate afară și ghivecele cu flori și se poate începe plantarea răsadurilor crescute la interior. După această dată, se spune că temperaturile nu mai scad sub zero grade Celsius și plantele se aclimatizează mai bine la diferența de temperatură interior-exterior.

Din aprilie se poate începe plantarea semințelor de castravete, dovlecei, ridichi de vară, ardei, varză, pepeni galbeni și verzi, porumb pentru fiert, fasole, dar și a răsadurilor de roșii. Până la jumătatea lunii pot fi plantate și sfecla roșie sau soiurile de mazăre.

În mai se poate continua cu plantarea semințelor sau răsadurilor de castraveți, roșii, vinete, fasole, porumb dulce, gulii sau varză creață.

În lunile de vară se pot planta legume care au perioadă de vegetație scurtă și pentru consumul acestora în stare ”verde”. De exemplu, ceapa din arpagic se poate cultiva din martie până la final de septembrie și astfel se obțin fire proaspete de ceapă verde care pot fi consumate în stare proaspătă din grădină.

Spre finalul verii și început de toamnă se cultivă sparanghelul, ridichile de iarnă, broccoli.

În luna lui ”Brumărel” se poate planta în solarii sau în locuri protejate de frig. Este o lună bună de plantat salată creață, morcovi, țelină, arpagic de ceapă roșie sau albă.

Până la jumătatea lunii noiembrie se pot planta câteva legume care se adaptează mai bine în condiții de temperaturi scăzute, însă dacă plantarea se face în câmp deschis există riscul de îngheț. În noiembrie se pot planta rizomii de hrean, ceapă, morcovul și pătrunjelul.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, soiurile de plante trebuie să fie rezistente și păstrate în cele mai bune condiții. Dacă nu se respectă regula temperaturii potrivite, semințele pot fi afectate iremediabil de îngheț sau de umiditate și astfel apare mucegaiul.

