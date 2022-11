„În Turcia au fost multe cutremure, dar orice ar fi în Turcia nu are efect asupra României, am studiat foarte mult astfel de cutremure. Acum aproape 100 de ani a fost un cutremur foarte mare de Crăciun și totuși nu s-a întâmplat nimic în România. Noi nu suntem legați de Turcia sub nicio formă, nici ca adâncime de cutremure, și nici ca directivitate. Noi în România trebuie să stăm liniștiți”, a precizat Gheorghe Mărmureanu – preşedinte onorific al Institutului de Fizică a Pământului, la Realitatea PLUS.

Turcia a fost zdruncinată de un cutremur puternic de 5,9 pe Richter chiar în toiul nopții. Autoritățile au înregistrat sute de apeluri la urgență și ambulanțele au intervenit pentru zeci de răniți. În trafic s-au înregistrat mai multe accidente din cauza panicii.

Alți oameni s-au aruncat de la balcoane ca să iasă din clădirile zdruncinate. Aproape 30 de persoane au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cutremurul a avut loc în orașul Duzge, iar la 200 de kilometri se află metropola Istanbul unde, de asemenea, s-a instaurat panica între cei 18 de milioane de locuitori. Traficul s-a blocat în miezul nopții, iar ambulanțele erau așteptate pentru zeci de intervenții. Mai multe șantiere s-au prăbușit în urma seismului.

Un al doilea cutremur, de 4,7 pe Richter, a avut loc la doar 22 de minute după seismul de la 3 dimineața care a băgat spaima în milioane de turci. Oamenii au ieșit panicați în stradă, mai ales cei care locuiesc în clădirile înalte.

Turcii nu au mai dormit toată noaptea, iar dimineața au simțit că nu se mai termină coșmarul. Un al treilea cutremur cu o magnitudine de 5,2 a zguduit aceeași zonă.

Adâncimea la care s-au produs toate cele 3 cutremure cu magnitudinile între 4,7 și 5,9 a avut loc la mai puțin de 10 kilometri. Plăcile tectonice sunt mai sensibile ca niciodată, spun geofizicienii.

Turcia este situată pe mai multe plăci tectonice, așa că seismele sunt frecvente. Valul de cutremure puternice într-un timp atât de scurt îngrijorează specialiștii. Aceștia se tem că ar putea urma un dezastru și mai mare decât cel din octombrie 2020 când au murit peste 100 de oameni.