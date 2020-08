Șeful Poliției anunță că nu demisionează după negocierile din biserică purtate cu Duduienii. Explicații despre întâlnirea din noapte

Reactia vine in urma scandalului provocat de intalnirea din biserica dintre seful Politiei Romane, dar si alti reprezentanti ai institutiei si membrii clanului Duduianu, dupa moartea interlopului Marius Mototolea. Intalnirea ar fi avut drept scop, asa cum sustin reprezentantii Politiei, prevenirea unor violente si al unui focar de COVID-19, in ziua inmormantarii fostului lider al clanului Duduianu.

IGPR sustine ca intalnirea nu putea avea loc la sediul Politiei din cauza ca exista riscul ca interlopii sa nu vina, iar lipsa comunicarii imediat dupa producerea evenimentului e pusa pe seama faptului ca operatiunea fortelor de ordine nu s-a incheiat imediat dupa inmormantare.

Va prezentam, mai jos, raspunsurile Politiei Romane la unele dintre cele mai frecvente intrebari ridicate in spatiul public, dupa intalnirea dintre sefii institutiei si interlopi, in biserica.

"CLARIFICARI ALE UNOR INTREBARI APARUTE IN SPATIUL PUBLIC

A procedat Politia Romana corect sau nu?

De ce nu ati comunicat?

De ce a fost nevoie ca seful Politiei sa participe la aceasta actiune?

Isi da demisia sau iese la pensie seful Politiei?

De ce avem interlopi?

De ce nu-i destructurati?

ETC.

Sunt doar o parte dintre intrebarile si opiniile exprimate in ultima perioada in spatiul public la adresa noastra, a politistilor.

Pentru ca avem obligatia de informare corecta, dar si pentru ca am invatat si noi ceva din acest eveniment, vom raspunde aici:

Politia Romana a procedat legal, corect, conform tuturor normelor in vigoare, care nu sunt aplicate in cazuri de criza doar in tara noastra, ci si pe plan international. In orice situatie de aceasta natura, analizezi si pui in aplicare solutia cea mai eficienta, astfel incat sa primeze protejarea vietii si integritatii persoanelor. Nu o spunem doar noi, ca sa ne scuzam sau justificam actiunea, ci o spun expertii in managementul crizelor, conform regulilor de tactica politieneasca si culegere de informatii, ce se aplica si-n alte state cu experienta in managementul acestui gen de evenimente.

Stim, au fost voci care au spus de ce am permis ca acest eveniment sa dureze atat, de ce am permis ca priveghiul sa fie la domiciliu. Ce nu a spus nimeni, nici noi, a fost ca, potrivit legii nu Politia Romana aplica masuri de sanctionare pe acest domeniu.

Nu o sa reluam firul integral al evenimentelor, o sa reamintim doar ca acest eveniment a fost analizat, din doua perspective: limitarea raspandirii noului coronavirus, respectiv, si foarte important, impiedicarea producerii unor acte de violenta, de natura sa afecteze grav ordinea publica.

Au fost destule persoane care au spus ca politistii au intervenit si au oprit o nunta in Constanta, iar in cazul din Bucuresti "le-au permis interlopilor o organizare desantata", desfasurata pe durata mai multor zile. Nici asta nu am explicat suficient, asa ca aducem acum la cunostinta opiniei publice faptul ca am aplicat sanctiuni si intr-un caz si in celalalt, pentru incalcarea normelor in vigoare. Astfel, printre alte masuri, in Bucuresti s-au aplicat peste 250 de sanctiuni, inmormantarea respectand in desfasurare normele legale. A fost interzisa inclusiv distribuirea celor 500 de pachete, reusind astfel sa nu se creeze vreun focar de coronavirus in aceea zona.

Din punct de vedere insa al producerii unor acte de violenta din partea clanurilor, de natura sa afecteze ordinea publica, acest fapt necesita explicatii mai extinse.

Clanurile nu au aparut in acest an. De-a lungul timpului au fost organizate ample operatiuni de destructurare a acestora, iar liderii lor principali, uneori chiar apartinand unor generatii consecutive, au fost inchisi in penitenciare in mod repetat (familia Duduianu este la a treia generatie in penitenciar, unii dintre ei condamnati a treia oara).

Evenimentul care a generat dezbaterea publica actuala a avut loc ca urmare a unui conflict spontan intre mai multe persoane, unele dintre ele fiind dovedite cu activitati infractionale sau provenind din familii cunoscute ca avand activitati in mediul infractional.

Si aici cetatenii de buna credinta pot adresa, pe buna dreptate, intrebari de genul: "de ce nu i-ati arestat, stiati de ei sau trebuia sa-i cunoasteti; au existat informatii pe surse si se stia ca in acea casa se joaca barbut de mai mult timp; ce-ati facut?"

Putem raspunde ca aceste aspecte fac obiectul unor verificari curente si ale unor anchete in curs, drept care va mai dura pana cand vom da un raspuns fundamentat pe probe, iar acesta va fi comunicat public si asumat de catre cei care fac aceste verificari.

Ce putem spune acum este ca acest eveniment nedorit a scos in evidenta un aspect deficitar al organizarii noastre actuale:

Plecarea din randurile noastre a unui numar mare de profesionisti, a celor care cunosc in mod sofisticat munca de politie din teren, oameni care impuneau respect si teama in randul infractorilor, poate genera sincope in momentele operative. Acest lucru il cunoastem si incercam remedierea operativa in fiecare situatie de criza care apare.

In consecinta, am ajuns azi sa discutam de ce seful Politiei Romane a coborat in strada sa rezolve problema, tocmai pentru ca in acel moment a fost singura solutie operativa eficienta, pe romaneste, nu am avut alta solutie care sa garanteze succesul operatiunii. Trist, dar adevarat. (in mod concret, chestorul Vasilescu era in concediu timp de 5 zile, a fost rechemat urgent si a rezolvat problema in 5 ore, si oricum seful Politiei Romane nu era la prima lui "excursie in teren" de la preluarea mandatului). In concluzie, chestorul Vasilescu a fost singurul considerat ca avand experienta necesara de a coordona operativ, nici nu s-a ascuns, nu a facut nimic ilegal, actionand dupa "litera manualului" de tactica politieneasca, pe care trebuie sa -l cunoasca orice politist. (in plus, dupa cum ati observat, echipa operativa a stiut tot timpul unde sunt camerele de luat vederi).

Alte intrebari la care raspundem aici.

De ce nu am comunicat public aceste elemente pana acum? Tocmai pentru ca operatiunile de acest gen ale Politiei Romane nu pot fi publice decat la finalul investigatiilor. Orice informatie care ar fi aparut in spatiul public ar fi putut compromite cercetarile.

De ce nu am comunicat dupa inmormantare, ci doar in momentul in care au aparut unele imagini? Pentru ca operatiunea Politiei nu s-a terminat dupa inmormantare.

De ce s-au intalnit noaptea? Pentru ca a fost un element surpriza. S-a ales o ora tarzie astfel incat sa nu existe posibilitatea ca aceasta informatie sa fie diseminata rapid la toti cei care si-au anuntat prezenta si despre care noi detineam informatii ca vor fi prezenti la orele 14.00.

De ce nu au fost chemati membri familiei la discutii in sediul Politiei? Pentru ca s-ar fi creat un dezavantaj tactic, acestia putand refuza sa se prezinte. (in general, aceste persoane sunt aduse la Politie cu mandate de aducere!)

Trebuie sa-si dea demisia chestorul Vasilescu? Credem ca argumentatia prezentata de noi mai sus ofera in mod implicit si raspunsul: seful Politiei Romane si-a facut datoria in mod eficient, rezolvand o problema complicata, conform regulilor scrise sau cutumiale ale institutiei noastre.

Vom informa opinia publica despre toate detaliile finale ale acestui caz si promitem transparenta totala. In acelasi timp vom devoala in mod operativ si orice gen de manipulare dedicata unor scopuri de destabilizare a activitatii institutiei noastre".