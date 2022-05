"Moldovenii şi-au deschis frontierele, dar şi inimile şi casele cu foarte multă generozitate şi peste 90 la sută din refugiaţi trăiesc în familiile de aici. Şi chiar dacă situaţia economică e dificilă, voi daţi dovadă de generozitate. Solicit puternic comunităţii internaţionale să sprijine masiv Moldova, care are nevoie de un suport financiar major. Ţara are o situaţie economică foarte complicată, preţurile la alimente, carburanţi şi energie au crescut dramatic. Moldova se confruntă cu probleme economice şi primind un număr atât de mare de refugiaţi are nevoie urgentă de ajutor\"\", a declarat Guterres, relatează agenția Moldpress.

O altă temă de discuţie a fost sprijinul din partea agenţiilor ONU în gestionarea actualei crize umanitare, inclusiv ajutorul financiar direct oferit refugiaţilor ucraineni şi familiilor care îi găzduiesc.

Întâlnirea dintre Sandu şi Guterres trebuia să aibă loc, dar a fost amânată de către președintele Republicii Moldpva, din motive de sănătate.