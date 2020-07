Șeful Jandarmeriei și-ar fi pontat ore suplimentare în starea de urgență - Ce salariu ar fi avut

Dosar penal pentru șeful Jandarmeriei Române după ce, în starea de urgență, și-ar fi pontat ore suplimentare de muncă și ar fi ajuns astfel la un salariu de zeci de mii de lei. Procurorii DNA îl anchetează acum pentru săvârșirea a patru infracțiuni: delapidare, abuz în serviciu, falsuri în înscrisuri oficiale și uz de fals. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei spune că șeful lui a fost nevoit să stea în plus pentru că nu a avut adjunct.

"Noi consideram ca aflarea adevarului prin DNA este de bun augur si este necesara pentru ca aceste afirmatii sa nu mai fie facute gratuit. Exista intr-adevar niste ore suplimentare insa domnul colonel Enescu in luna martie nu a avut ajunct si a trebuit sa desfasoare ore suplimentare. Ele au fost desfasurate in legatura exclusiva cu gestionarea pandemiei si ele sunt intr-un numar rezonabil. S-a vehiculat in presa ca sunt 20 de ore in 30 de zile..asta pot sa va infirm ca nu este asa", a declarat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Sorin Despina.