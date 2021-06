"Au venit in forta cu legitimtatile, utiati-va aici, la Remat. Spun ca sunt de la Garda de Mediu. Le-am cerut legitimatiile. Au intrat cu masina in curte - sunt camerele pe care vi le distribui acum (...). Uitati-i si dvs: s-a oprit la vecini acum. S-au oprit sa faca perchezitii/abuzuri.

Asta barbosu\" zice ca e sefu de la Mediu. Asta. Distribuiti masiv sa vada abuzurile care sunt la Olt, aici. Uitati masina cu care au venit, aici la uzina cauta ace in carul cu fan. Uitati-i cum intra in tupeu.

"A venit iei, credea ca ma intimideaza. A venit si parcheaza, cauta prin magazii. Ce cauta nu stiu", spune omul.

În replică, șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat, astăzi, pentru Realitatea PLUS, că patronul respectiv nu avea ce să îi reproșeze.

"Eu am venit acolo, erau niște emisii de fum care se vedeau din șosea, destul de pregnante și era normal să văd de unde vine fumul acela. Erau, de fapt, două emisii diferite din procese tehnologice. Era chiar o topitorie gard in gard cu acest dom. Nu aveam nicio treabă cu el, iar el nu are nicio treabă cu firmele de acolo, după cum am înțeles că reisese din acte. Orobabil avea vreo temere vizavi de ce se încărca în camioane la momentul respectiv. Nu înțeleg atitudinea domnului. Ceilalți patroni de afacere din vecinătate au explicat care e procesul tehnologoic, de ce a ieșit fum (...). Au venit colegii și au început un control în locațiile respective. Cel care a postat nu are nicio calitate în această acțiune. Nu este propretar acolo. S-a simtit vizat, nu știu care era business-ul dumnealui acolo, drept pentru care am lăsat o echipă de control și la locația respectivă să aruncăm o privire. Este un act normal, face parte din activitatea de zi cu zi. Când văd un act de poluare anunț colegii. În cazul de față am anunțat și 112 pentru că devenise foarte agresiv domnul respectiv", a explicat șeful Gărzii de Mediu.