"Nu e vorba despre cresterea varstei de pensionare, pentru ca varsta de pensionare, conform actualei legislatii si pe care noi intentionam sa o mentinem si in viitoarea legislatie care va viza sistemul public de pensii, e de 65 de ani. Vorbim despre egalizare varsta de pensionare a femeilor ca si barbatii. Aici trebuie sa tinem cont si de cele doua decizii ale CCR (...) care ne spun foarte clar ca si femeile pot sa iasa la aceeasi varsta de pensionare ca si barbatii.





Acest lucru se face pe baza Anexei 5 din actuala lege de pensionare 263/2010. In momentul de fata, orice doamna care doreste sa iasa la pensie, azi daca merge la ghiseu cu aceste documentatii in vederea pensionarii, doamenele au o varsta de pensionare de 62 de ani. Aceasta varsta de 62 de ani este esalonata conform Anexei 5 din Legea 263 pana la varsta de 63 de ani, care se va intampla pana in anul 2030.





Acel jalon din PNRR, e vorba de jalonul 214 din PNRR, prevede inca o esalonare pana in anul 2035, unde femeile vor trebui sa aiba varsta de pensionare egala cu cea a barbatilor.





Deci, nu vorbim de o marire a varstei de pensionare. Varsta de pesionare trebuie coroborata cu speranta de viata, iar in momentul de fata consideram noi ca varsta de 65 de ani e optima.





Pe de alta parte, dacă cineva dorește să muncească in continuare, la modul voluntar, nu imperativ, nu obligatoriu, poate să o facă pentru ca dreptul la munca nu trebuie îngrădit nimănui. In actuala legislație exista deja o prevedere, e vorba de articolul 99 din Legea 263/10 in care li se oferă un stimulent persoanelor care vor să rămână în activitate. Pe perioada pe care merg, fata de vârsta standard de pensionare și vor sa își continua activitatea, beneficiază deja de un punctaj suplimentar la pensie, respectiv de 0,5/luna. (...) Aceasta măsura vrem sa fie una activa privind continuarea activității in munca (...).



Punctatul suplimentar se acorda doar pe perioada când nu exista cumulul (pensie-salariu). Tocmai pentru acest lucru se acorda punctajul suplimentar ca persoana să rămână cât mai mult în câmpul muncii", a explicat Daniel Baicu, in exclusivitate pentru Realitatea PLUS.



Precizări importante despre digitalizarea dosarelor de pensie



"Ne apropiem de 75%. Se lucrează foarte mult in teritoriu pentru a reuși să finalizam procesul in timp util.

Avem si 1000 de persoane angajate, plătite din PNRR, astfel ca până la 1 septembrie să reușim să finalizăm acest proces care va sta la baza recalculării tuturor dosarelor care se afla in plata.



Nicio pensie nu va scădea după recalculare. Unde au existat inechități de-a lungul timpului, pensiile vor creste. Principiul contributivității trebuie să fie primordial. Nu pot să vă dau un exemplu pentru ca nu avem efectiv actul normativ adoptat. Când va fi adoptat, vă vom da și exemple, va fi si in transparenta publica", a mai spus Baicu, in exclusivitate la Realitatea Plus.

Vezi mai jos întreaga declarație făcută de șeful Casei Naționale de Pensii.