Șeful cancelariei premierului, despre posibilitatea de a inchide orașele: "Nu suntem în acea situație. Suntem pregătiți să luăm și măsuri drastice"

"Nu suntem in situatia de a inchide orase. Abordarea noastra este una graduala. Nimeni nu-si doreste. Nu am avut o astfel de discutie si nu se pune deocamdata problema in acest sens. Numarul de infectii desi in crestere, este inca un numar limitat si din fericire nu inregistram niciun deces pana in acest moment. Masurile abordate au avut eficienta si au dat rezultate. Evident, evolutia poate fi imprevizibila in perioada urmatoare de la un moment la altul si vom fi pregatiti sa adoptam si masuri mai drastice pentru a limita raspandirea infectiilor cu coronavirus", a declarat Danca la Realitatea PLUS.

"Prevederile ordonantei militare vor fi explicate in aceste zile in detaliu. In privinta celor care merg la serviciu exista un formular pe proprie raspundere", a mai adaugat Danca.