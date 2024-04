Adrian Vasilescu: „Retorica BNR nu are cum să fie aspra. Ea este intotdeauna obiectiva. O balanta a riscurilor ramane acum inclinata in sens ascendent. Asta inseamna ca Banca Nationala face analize, pentru a vedea ce se intampla mai ales in relatie cu inflația, pentru ca este ingrijorata si preocupata de mersul cresterii preturilor, pentru ca, desi suntem de multa vreme, din ianuarie 2023 intr-o faza descendenta, adica o crestere inceata, tot mai inceata a preturilor, totusi preturile continua sa creasca. Iar peste tot in lume, si la Banca Centrala Europeana si la Banca Angliei, am vazut ingrijorari in legatura cu salariile, mai ales cu o posibila spirala salarii-pret. EI bine, o dinamica a costurilor salariale, cand zice Banca Nationala, asta nu inseamna ca a asprit tonul. Inseamna ca a semnalizat ca e posibil sa se intample asa ceva. Daca vor creste preturile, asta nu e problema Bancii Nationale. Banca Nationala are o problema de a corela ce se intampla in viata reala cu ce se intampla in planul inflatiei. Asa ca nu vad vreun motiv de ingrijorare ca BNR ar fi asprit tonul in ultima vreme. Chiar relatarile din decizii din ultima sedinta de consiliu a Bancii Naționale, in minuta publicata recent, sunt foarte line”, a spus Adrian Vasilescu la Realitatea Plus.

Realitatea Plus: Domnule Vasilescu, FMI a revizuit in scadere perspectiva economiei României în acest an la +2,8%. Vedem ca economie romaneasca este in cadere libera, desi eram optimisti

Adrian Vasilescu: Inafara de America, nu a revizuit in scadere FMI perspectiva cresterii economice. Iar daca ne referim la cresterea economica din Romania, sigur ca cifrele sunt mici, dar in toata Europa sunt mici aceste cifre, iar cresterea economica a Romaniei se plaseaza concret in prima parte a zonei, in tabloul celor 27 de tari. In acelasi timp, i-as raspunde domnului profesor Glavan, ca in acesti ani la care se refera intre si anul 2020 in care Romania nu a avut in planul inflatiei cea mai buna pozitie din Uniune Europeana, a avut singura pozitie buna din Uniunea Europeana. Absolut singura. Iar incoace, ne-am luptat cu cresteri de gaze pana la 90%, sigur ca inflatia a urcat la cel mai inalt varf la 16%, dar cu cresteri de gaze de 90%

