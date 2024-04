În cadrul unui interviu, rectorul SNSPA aruncă o serie de bombe menite să pună în încurcătură principalii actori de pe scena politică actuală:

- Remus Pricopie: "Se ridică, însă, o serie de întrebări simple. Prima: dacă medicul Cîrstoiu nu are șanse să câștige alegerile, de ce se depune un efort atât de mare să fie discreditat și, eventual, eliminat din cursă, chiar înainte ca aceasta să înceapă? Mai există și un al doilea element important. Conform mai multor sondaje, medicul Cîrstoiu a reușit în mai puțin de 20 de zile să ajungă la o intenție de vot de 23%. Ceilalți doi candidați – Nicusor Dan și Piedone – au scăzut destul de mult. Prin urmare, cum să scoți din cursă un candidat cu șanse să câștige alegerile? Iar aici explicația poate fi următoarea: scoaterea medicului Cîrstoiu din cursă este avută în vedere de unii tocmai pentru că are șanse să câștige. Strică jocurile unora, ceea ce, evident, poate fi inacceptabil pentru unele grupuri de interese nelegitime."

- Remus Pricopie: "Această metodă a „dezvăluirilor publice” cu privire la averi nejustificate și incompatibilități, descoperite EXACT în momentul depunerii unei candidaturi, a mai fost folosită și cu alte ocazii. Dacă aceste „acuzații” ar fi susținute de o instituție a statului, m-aș uita cu mai multe atenție. Pentru moment, văd numai agitația legată de un medic care, repet, are șanse să câștige alegerile, dacă este lăsat să fie evaluat de cetățeni, la urne, nu „judecat” în studiourile TV."

- Remus Pricopie:" Am sentimentul că între Piedone și AUR există o frăție mai veche. Nu am elemente concrete, văd numai modele de comunicare comune și faptul că pare că se protejează reciproc. Ar fi o strategie greșită din partea PUSL să se afișeze cu Simion și AUR, o formațiune pseudo-politică, asociată cu Rusia și cu tehnicile KGB de manipulare. PUSL nu are nevoie de această asociere."

- Remus Pricopie:" Mai apare un alt element: de la lansarea publică a medicului Cîrstoiu, Nicușor Dan scade în sondaje. Dacă rămân aceiași competitori, șansele ca Nicușor Dan să revină pe o curbă ascendentă sunt mici. În cel mai bun caz, se stabilizează pe un plafon de susținători fideli. Cristian Popescu Piedone are și el un mare avantaj: comunică public, cu presa, cu o foarte mare ușurință. Un lucru important pentru un politician, atribut pe care nu-l regasim la Nicusor Dan, dar care există, într-o oarecare măsură, la medicul Cîrstoiu. Piedone are însă eticheta de om cu multe probleme etice și intelectuale. Chiar el a afirmat că „nu este nevoie de prea multă intelectualitate la primărie” și nici să nu-l bănuim de dileme etice. Acest profil NU are cum să fie unul acceptabil pentru bucureșteni. În opinia mea, Piedone nu trăiește în secolul XXI, ci undeva într-un fel de Sicilie a anilor 1970. Acesta este stilul său de lucru, modul de a se raporta la bucureșteni, adică unul greșit. Medicul Cîrstoiu avea o problema de notorietate, dar s-a rezolvat. L-au ajutat contracandidatii, prin „dezvaluirile” lor, să fie „pe afiș”, pe ecranele televizoarelor, să audă toată țara de medicul ortoped care a făcut 13.000 de operații. Oamenii au propriile sisteme de referință și evaluare. În concluzie, în opinia mea, dacă săptămâna viitoare se vor înscrie oficial în cursă Nicușor Dan, Cristian Popescu Piedone și medicul Cătălin Cîrstoiu, atunci este foarte posibil ca viitorul primar general al Bucureștiului să fie Cîrstoiu."

