Aceasta este interpretarea care a stârnit ropote de aplauze în sală. Chiar dacă melodia are origini balcanice, la noi în țară este cunoscută după o celebră manea.



După acest moment, Catinca Nistor a ieșit din nou în evidență după ce a trecut la microfon. Cei mai mulți artiști spun că șefa ICR Londra cântă fals.



„Ce e cel mai trist și dezarmant în ceea ce o privește pe Catinca Maria Nistor e că e susținută, pe bani publici, în toată abureala culturală pe care o performează cu o exersată impostură. (…) I se permite!”, a scris dramaturgul și criticul de arte ale spectacolului, Mihaela Michailov.



Jurnalist și mediator cultural Matei Martin a transmis că: „Nu era nici o problemă dacă ar fi cântat prost la ea în sufragerie. Problema e că șefa ICR din Londra cântă prost pe o scenă publică și, pe deasupra, are impresia că știe să cânte bine.” a spus Matei Martin.



Și artisul Dan Perjovschi a reacționat dur: „Se revoltau intelectualii critici că președintele ICR își expune public părerile politice. Ei, uite că azi nu își mai expune nimeni nimic. Dar cântă…”



Regizoarea Gianina Cărbunariu spune: „Cam așa aș cânta și eu, recunosc. Dar nu aș îndrăzni să țin captivi 100 de oameni”.



Catinca Nistor este fiica actorului român Stelian Nistor, fost lider al Lojei Masonice de rit scoțian, care își are sediul tot la Londra, acolo unde Catinca a refuzat să stea în apartamentul asigurat de stat și a cerut o locuință unde chiria este de 6.500 de lire sterline pe lună.