Șefa DSP Galați, contracte dubioase cu spitalele pe care ar fi trebuit să le verifice

Focarul de coronavirus de la Spitalul Județean de Urgență (SPU) Galați aduce in prim-plan o situatie aflata cel putin la limita legii. Epidemiologul sef al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Galati, doctorul Mariana Ioan, are incheiate contracte si cu cinci dintre spitalele pe care trebuie sa le evalueze anual, din partea DSP Galati, pentru autorizarea sanitara.

Medicul acuzat nu vede nicio problema legata de situatia in care se afla si sustine ca ofera consultanta medicala in orele libere si in concediu. Conform propriei declaratii de interese, Mariana Ioan a incasat cumulat aproape 300.000 de mii de lei in ultimul an de la unitatile medicale.

Galatiul este in acest moment pe harta rosie a judetelor cu cele mai multe infectari de coronavirus din Romania. La aceasta situatie a contribuit si Mariana Ioan, sustine chiar ministrul Sanatatii Nelu Tataru, care a fost recent la Galati pentru a verifica situatia de la Spitalul de Urgenta.

Practic, ministrul Sanatatii spune ca anchetele epidemiologice nu s-au facut, iar daca, totusi, au fost efectuate, acestea s-au facut de mantuiala.

O ancheta a Ministerului Sanatatii este in derulare si la Spitalul de Urgenta din Galati, unde sunt infectate 157 de cadre medicale, dar si la DSP Galati, unde reprezentantii ministerului urmeaza sa intocmeasca un raport despre situatia pe care au gasit-o acolo si, in special, despre modul in care au fost efectuate anchetele epidemiologice in judet de la inceputul pandemiei de coronavirus.