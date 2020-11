Secretar de stat în Ministerul Sănătății, anunț IMPORTANT despre centrele pentru marii arși. Ce DECIZIE a luat Guvernul

"În împrumutul pe care ministerul l-a realizat cu Banca Mondială am făcut paşi importanţi şi zilele următoare vom definitiva procesul pentru trei centre de mari arşi la Timişoara, Târgu Mureş şi Bucureşti - Spitalul de Copii 'Grigore Alexandrescu'. Centrul de Arşi Timişoara este cel mai avansat şi urmează să lansăm procedura de licitaţie pentru execuţie, cu termen de finalizare 2024. Pentru Târgu Mureş urmează câţiva paşi administrativi în această săptămână şi o hotărâre de Guvern în decembrie şi sperăm, în prima parte anului viitor, să lansăm, de asemenea, licitaţia de execuţie. Pentru 'Grigore Alexandrescu' săptămâna viitoare avem hotărârea de Guvern şi, la fel, în prima parte a anului viitor licitaţia de execuţie", a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Dragoş Garofil, în cadruld ezbaterii "De ce avem nevoie de un parteneriat strategic pentru sănătate", organizată de Coaliţia "Votez pentru sănătate".



Cu acest prilej, Dragoș Garofil a precizat că centrele de arşi sunt, de fapt, nişte spitale "în adevăratul sens al cuvântului", cu secţii ATI, cu săli de operaţie, cu Unitate de Primiri Urgenţe.



"Este o investiţie de peste 200 de milioane de euro şi am negociat cu Banca Mondială şi am obţinut extinderea împrumutului cu încă 150 de milioane de euro. Cele trei centre de arşi au asigurată sursa de finanţare din acest împrumut cu Banca Mondială. (...) Facem paşi importanţi şi în acest domeniu al marilor arşi, unde suntem deficitari", a adăugat secretarul de stat.



În prezent, în România există 23 de paturi de mari arşi funcţionale şi încă 10 pentru pacienţii pediatrici, dar pentru a acoperi nevoia la nivel naţional sunt necesare aproximativ 60 de astfel de paturi.